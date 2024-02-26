Мэр Перми официально назначил последнего заместителя

Вице-мэр Перми Мальцева избавилась от приставки «и.о.»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Екатерина Мальцева работала в статусе и. о. ровно пять месяцев Фото:

Курирующая социальный блок в мэрии Перми заместитель главы администрации города Екатерина Мальцева официально назначена на должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Мальцева начала работу в мэрии осенью 2023 года и оставалась последним заместителем нового мэра Эдуарда Соснина, который работал с приставкой «и.о.».

«Екатерина Мальцева распоряжением главы города Эдуарда Соснина официально назначена на должность заместителя. Документы подписаны 26 февраля», — отметили в ведомстве.

Екатерина Мальцева перешла на должность вице-мэра с поста заместителя министра территориальной безопасности. Для того чтобы получить официальное назначение в мэрии, ей необходимо было пройти собеседование в комиссии с участием минобра Пермского края и минпросвещения РФ. Она и и. о. начальник департамента образования Ольга Ершова прошли это собеседование 21 февраля. Ершова будет избавлена от приставки «и.о.» в течение недели. Остальные члены команды Соснина были официально назначены в начале января.

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Курирующая социальный блок в мэрии Перми заместитель главы администрации города Екатерина Мальцева официально назначена на должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Мальцева начала работу в мэрии осенью 2023 года и оставалась последним заместителем нового мэра Эдуарда Соснина, который работал с приставкой «и.о.». «Екатерина Мальцева распоряжением главы города Эдуарда Соснина официально назначена на должность заместителя. Документы подписаны 26 февраля», — отметили в ведомстве. Екатерина Мальцева перешла на должность вице-мэра с поста заместителя министра территориальной безопасности. Для того чтобы получить официальное назначение в мэрии, ей необходимо было пройти собеседование в комиссии с участием минобра Пермского края и минпросвещения РФ. Она и и. о. начальник департамента образования Ольга Ершова прошли это собеседование 21 февраля. Ершова будет избавлена от приставки «и.о.» в течение недели. Остальные члены команды Соснина были официально назначены в начале января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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