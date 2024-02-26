Мэр Перми официально назначил последнего заместителя

Вице-мэр Перми Мальцева избавилась от приставки «и.о.»

Екатерина Мальцева работала в статусе и. о. ровно пять месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курирующая социальный блок в мэрии Перми заместитель главы администрации города Екатерина Мальцева официально назначена на должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Мальцева начала работу в мэрии осенью 2023 года и оставалась последним заместителем нового мэра Эдуарда Соснина, который работал с приставкой «и.о.».

«Екатерина Мальцева распоряжением главы города Эдуарда Соснина официально назначена на должность заместителя. Документы подписаны 26 февраля», — отметили в ведомстве.

Екатерина Мальцева перешла на должность вице-мэра с поста заместителя министра территориальной безопасности. Для того чтобы получить официальное назначение в мэрии, ей необходимо было пройти собеседование в комиссии с участием минобра Пермского края и минпросвещения РФ. Она и и. о. начальник департамента образования Ольга Ершова прошли это собеседование 21 февраля. Ершова будет избавлена от приставки «и.о.» в течение недели. Остальные члены команды Соснина были официально назначены в начале января.