Эдуард Соснин сформировал новый состав мэрии всего за три недели Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На следующей неделе в администрации Перми начнут работать сразу четыре новых вице-мэра. Как и сообщало URA.RU, с 25 сентября выходят глава Агентства инвестиционного развития Прикамья Яна Фурман, чиновник из Кирова Сергей Трошков, начальник городского департамента безопасности Алексей Туров. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава города Эдуард Соснин. С 26 сентября приступает к работе в должности вице-мэра замминистра территориальной безопасности Екатерина Мальцева.

«Как и обещал, рассказываю о кадровых изменениях. С 25 сентября на работу в статусе исполняющих обязанности назначаю сразу трех новых заместителей главы администрации Перми», — отметил Соснин.

Яну Фурман он назвал «опытным специалистом, который сделает Пермь еще более привлекательной площадкой для инвесторов». Она возглавит экономический блок мэрии. Перед Алексеем Туровым (блок «Общественная безопасность») Соснин ставит задачу «масштабирования его работы» по взаимодействию с силовиками. Уроженец Перми Сергей Трошков («Общественные связи города») должен будет выстроить диалог с городскими сообществами.

Екатерина Мальцева (социальный блок) выходит с 26 сентября. Ее Эдуард Соснин назвал опытным юристом, который имеет опыт работы с молодежью. «Она возглавляет молодежное крыло Ассоциации юристов Пермского края и является членом комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края. Свежий взгляд отрасли необходим», — отметил Соснин.

О том, что Эдуард Соснин заканчивает формирование команды URA.RU сообщало 21 сентября. Глава Перми изменил структуру мэрии таким образом, что в его прямом подчинении не осталось никаких ведомств. Ранее он назначил заместителями Ольгу Андрианову, Игоря Субботина, Дмитрия Галиханова.