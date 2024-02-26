Путин придумал новое название для присоединенных территорий РФ

Путин назвал присоединенные к России территории побратимскими

26 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал присоединенные к России территории побратимскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются для России побратимскими территориями. Так их обозначил президент Росси Владимир Путин. «Побратимские», — поправил Владимир Путин главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова во время рабочей встречи. Тот в ходе разговора с президентом подчеркнул, что ему не нравится называть территории Донбасса «подшефными» или «партнерскими». Тогда Путин предложил свой вариант — звать их «побратимскими». Трансляцию разговора приводит Кремль на своем официальном сайте. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая финансовая поддержка участников спецоперации на Украине, а также их родных. Территории Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области выразили свое желание вступить в состав России. Президент России 30 сентября 2022 года подписал соглашение об их присоединении в рамках референдумов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются для России побратимскими территориями. Так их обозначил президент Росси Владимир Путин. «Побратимские», — поправил Владимир Путин главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова во время рабочей встречи. Тот в ходе разговора с президентом подчеркнул, что ему не нравится называть территории Донбасса «подшефными» или «партнерскими». Тогда Путин предложил свой вариант — звать их «побратимскими». Трансляцию разговора приводит Кремль на своем официальном сайте. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая финансовая поддержка участников спецоперации на Украине, а также их родных. Территории Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области выразили свое желание вступить в состав России. Президент России 30 сентября 2022 года подписал соглашение об их присоединении в рамках референдумов.