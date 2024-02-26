Путин придумал новое название для присоединенных территорий РФ

Путин назвал присоединенные к России территории побратимскими
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Владимир Путин назвал присоединенные к России территории побратимскими Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются для России побратимскими территориями. Так их обозначил президент Росси Владимир Путин.

«Побратимские», — поправил Владимир Путин главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова во время рабочей встречи. Тот в ходе разговора с президентом подчеркнул, что ему не нравится называть территории Донбасса «подшефными» или «партнерскими». Тогда Путин предложил свой вариант — звать их «побратимскими». Трансляцию разговора приводит Кремль на своем официальном сайте. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая финансовая поддержка участников спецоперации на Украине, а также их родных.

Территории Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области выразили свое желание вступить в состав России. Президент России 30 сентября 2022 года подписал соглашение об их присоединении в рамках референдумов.

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются для России побратимскими территориями. Так их обозначил президент Росси Владимир Путин. «Побратимские», — поправил Владимир Путин главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова во время рабочей встречи. Тот в ходе разговора с президентом подчеркнул, что ему не нравится называть территории Донбасса «подшефными» или «партнерскими». Тогда Путин предложил свой вариант — звать их «побратимскими». Трансляцию разговора приводит Кремль на своем официальном сайте. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая финансовая поддержка участников спецоперации на Украине, а также их родных. Территории Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области выразили свое желание вступить в состав России. Президент России 30 сентября 2022 года подписал соглашение об их присоединении в рамках референдумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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