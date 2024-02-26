Депутаты Щучанского округа (Курганская область) готовятся отправить в отставку главу муниципального образования Геннадия Подкорытова. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к местным властям.
«Вопрос об отставке главы Щучанского округа Подкорытова будет рассмотрен на ближайшем заседании депутатами местной окружной думы», — сообщают инсайдеры. С их слов, мэр уйдет в отставку до конца февраля на фоне проблем в муниципалитете.
Редакция URA.RU направила запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Щучанского округа. На момент публикации новости ответ на него ожидается. Также корреспондент URA.RU попытался связаться с окружной думой по нескольким номерам, но дозвониться не удалось.
Ранее, по информации источников URA.RU, у жителей и властей уже возникали вопросы к Подкорытову, касающиеся проблем с водоснабжением, канализацией, благоустройством и уборкой территории округа, которые он не может решить. Геннадий Подкорытов возглавляет округ с июля 2022 года. До этого, со слов инсайдеров, он уже планировал уйти в отставку, однако его отговорили, так как заменить мэра было некем. При этом корреспонденту URA.RU на запрос глава округа отвечал, что «не располагает сведениями» о том, возможна ли его отставка.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.