Зарубин объяснил, зачем Путин воссоздал военные округи Российской империи

Зарубин: Путин принял меры из-за вступления Финляндии в НАТО, расширив ВО

26 февраля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин еще в декабре рассказал об изменении военных округов РФ, апеллируя к расширению НАТО, подчеркнул Павел Зарубин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин еще в конце прошлого года дал понять, почему в России воссоздаются военные округа. В качестве причины он назвал вступление Финляндии в НАТО, которое поспособствовало расширению альянса. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Про одну из причин создания Ленинградского округа Путин говорил нам в конце декабря 2023 года. И причина эта — вступление Финляндии в НАТО», — опубликовал пост Павел Зарубин в своем telegram-канале. В качестве подтверждения он прикрепил фрагмент своего декабрьского интервью с Путиным, когда тот высказывался о вступлении Финляндии в НАТО еще в апреле 2023 года. Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Также он территориально расширил Южный военный округ, включив в него новые российские территории. В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. Тогда в Кремле уточнили, что будут принимать контрмеры.

Президент России Владимир Путин еще в конце прошлого года дал понять, почему в России воссоздаются военные округа. В качестве причины он назвал вступление Финляндии в НАТО, которое поспособствовало расширению альянса. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Про одну из причин создания Ленинградского округа Путин говорил нам в конце декабря 2023 года. И причина эта — вступление Финляндии в НАТО», — опубликовал пост Павел Зарубин в своем telegram-канале. В качестве подтверждения он прикрепил фрагмент своего декабрьского интервью с Путиным, когда тот высказывался о вступлении Финляндии в НАТО еще в апреле 2023 года. Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Также он территориально расширил Южный военный округ, включив в него новые российские территории. В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. Тогда в Кремле уточнили, что будут принимать контрмеры.