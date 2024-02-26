Зарубин объяснил, зачем Путин воссоздал военные округи Российской империи

Зарубин: Путин принял меры из-за вступления Финляндии в НАТО, расширив ВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин еще в декабре рассказал об изменении военных округов РФ, апеллируя к расширению НАТО, подчеркнул Павел Зарубин Фото:

Президент России Владимир Путин еще в конце прошлого года дал понять, почему в России воссоздаются военные округа. В качестве причины он назвал вступление Финляндии в НАТО, которое поспособствовало расширению альянса. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

«Про одну из причин создания Ленинградского округа Путин говорил нам в конце декабря 2023 года. И причина эта — вступление Финляндии в НАТО», — опубликовал пост Павел Зарубин в своем telegram-канале. В качестве подтверждения он прикрепил фрагмент своего декабрьского интервью с Путиным, когда тот высказывался о вступлении Финляндии в НАТО еще в апреле 2023 года.

Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Также он территориально расширил Южный военный округ, включив в него новые российские территории. В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. Тогда в Кремле уточнили, что будут принимать контрмеры.

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Президент России Владимир Путин еще в конце прошлого года дал понять, почему в России воссоздаются военные округа. В качестве причины он назвал вступление Финляндии в НАТО, которое поспособствовало расширению альянса. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Про одну из причин создания Ленинградского округа Путин говорил нам в конце декабря 2023 года. И причина эта — вступление Финляндии в НАТО», — опубликовал пост Павел Зарубин в своем telegram-канале. В качестве подтверждения он прикрепил фрагмент своего декабрьского интервью с Путиным, когда тот высказывался о вступлении Финляндии в НАТО еще в апреле 2023 года. Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Также он территориально расширил Южный военный округ, включив в него новые российские территории. В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. Тогда в Кремле уточнили, что будут принимать контрмеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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