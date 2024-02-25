Уволенный по ранению доброволец из ЯНАО получил боевую награду. Фото

Добровольца из ЯНАО Владимира Кудрия наградили медалью «За отвагу»

26 февраля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Медаль «За отвагу» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ямальском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение медалью «За отвагу» добровольца Владимира Кудрия. Об этом рассказали в пресс-службе фонда в ЯНАО. «В октябре 2022 года Кудрия ушел на спецоперацию добровольцем. Служил командиром отделения бригады Северного морского флота. В марте 2023 года получил осколочное ранение в связи с этим и был прекращен контракт», — сообщили в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал». Награжденный активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, проводит Уроки мужества. Медаль Кудрию вручил военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин. Награждение Владимира Кудрия медалью «За отвагу». Фото: telegram-канал «Защитники отечества Ямал»

В ямальском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение медалью «За отвагу» добровольца Владимира Кудрия. Об этом рассказали в пресс-службе фонда в ЯНАО. «В октябре 2022 года Кудрия ушел на спецоперацию добровольцем. Служил командиром отделения бригады Северного морского флота. В марте 2023 года получил осколочное ранение в связи с этим и был прекращен контракт», — сообщили в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал». Награжденный активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, проводит Уроки мужества. Медаль Кудрию вручил военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин.