Медаль «За отвагу» (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ямальском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение медалью «За отвагу» добровольца Владимира Кудрия. Об этом рассказали в пресс-службе фонда в ЯНАО.
«В октябре 2022 года Кудрия ушел на спецоперацию добровольцем. Служил командиром отделения бригады Северного морского флота. В марте 2023 года получил осколочное ранение в связи с этим и был прекращен контракт», — сообщили в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал».
Награжденный активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, проводит Уроки мужества. Медаль Кудрию вручил военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин.
Награждение Владимира Кудрия медалью «За отвагу».
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