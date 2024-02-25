25 февраля 2024

Уволенный по ранению доброволец из ЯНАО получил боевую награду. Фото

Добровольца из ЯНАО Владимира Кудрия наградили медалью «За отвагу»
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, день десантника, медаль за отвагу
Медаль «За отвагу» (архивное фото) Фото:
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В ямальском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение медалью «За отвагу» добровольца Владимира Кудрия. Об этом рассказали в пресс-службе фонда в ЯНАО.

«В октябре 2022 года Кудрия ушел на спецоперацию добровольцем. Служил командиром отделения бригады Северного морского флота. В марте 2023 года получил осколочное ранение в связи с этим и был прекращен контракт», — сообщили в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал».

Награжденный активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, проводит Уроки мужества. Медаль Кудрию вручил военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин.

Награждение Владимира Кудрия медалью «За отвагу».
Награждение Владимира Кудрия медалью «За отвагу».
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В ямальском отделении фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение медалью «За отвагу» добровольца Владимира Кудрия. Об этом рассказали в пресс-службе фонда в ЯНАО. «В октябре 2022 года Кудрия ушел на спецоперацию добровольцем. Служил командиром отделения бригады Северного морского флота. В марте 2023 года получил осколочное ранение в связи с этим и был прекращен контракт», — сообщили в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал». Награжденный активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, проводит Уроки мужества. Медаль Кудрию вручил военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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