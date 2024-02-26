Еврокомиссия допустила возможную отправку солдат стран ЕС на Украину

Западные страны должны сами принимать решение, какой тип военной помощи отправлять Украине. Так в Еврокоммиисии (ЕК) прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что группа стран из Евросоюза (ЕС) и НАТО думает о возможности отправки своих военнослужащих на Украину.
«Государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине», — сообщили представители пресс-службы ЕК агентству РБК в ответ на вопрос о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину. Там отметили, что вопрос дальнейших шагов по поддержке Украины военным путем постоянно находится на обсуждении.
В ЕК подчеркнули, что европейские страны уже направили на Украину больше 28 миллиардов евро. По словам комиссии, Киев нуждается в более срочной помощи.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.