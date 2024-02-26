Еврокомиссия допустила возможную отправку солдат стран ЕС на Украину

26 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Страны ЕС отправили на Украину более 28 миллиардов евро Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны должны сами принимать решение, какой тип военной помощи отправлять Украине. Так в Еврокоммиисии (ЕК) прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что группа стран из Евросоюза (ЕС) и НАТО думает о возможности отправки своих военнослужащих на Украину. «Государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине», — сообщили представители пресс-службы ЕК агентству РБК в ответ на вопрос о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину. Там отметили, что вопрос дальнейших шагов по поддержке Украины военным путем постоянно находится на обсуждении. В ЕК подчеркнули, что европейские страны уже направили на Украину больше 28 миллиардов евро. По словам комиссии, Киев нуждается в более срочной помощи. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников.

Западные страны должны сами принимать решение, какой тип военной помощи отправлять Украине. Так в Еврокоммиисии (ЕК) прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что группа стран из Евросоюза (ЕС) и НАТО думает о возможности отправки своих военнослужащих на Украину. «Государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине», — сообщили представители пресс-службы ЕК агентству РБК в ответ на вопрос о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину. Там отметили, что вопрос дальнейших шагов по поддержке Украины военным путем постоянно находится на обсуждении. В ЕК подчеркнули, что европейские страны уже направили на Украину больше 28 миллиардов евро. По словам комиссии, Киев нуждается в более срочной помощи. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников.