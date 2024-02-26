Еврокомиссия допустила возможную отправку солдат стран ЕС на Украину

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
Страны ЕС отправили на Украину более 28 миллиардов евро Фото:
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Западные страны должны сами принимать решение, какой тип военной помощи отправлять Украине. Так в Еврокоммиисии (ЕК) прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что группа стран из Евросоюза (ЕС) и НАТО думает о возможности отправки своих военнослужащих на Украину.

«Государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине», — сообщили представители пресс-службы ЕК агентству РБК в ответ на вопрос о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину. Там отметили, что вопрос дальнейших шагов по поддержке Украины военным путем постоянно находится на обсуждении.

В ЕК подчеркнули, что европейские страны уже направили на Украину больше 28 миллиардов евро. По словам комиссии, Киев нуждается в более срочной помощи.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников.

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Западные страны должны сами принимать решение, какой тип военной помощи отправлять Украине. Так в Еврокоммиисии (ЕК) прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что группа стран из Евросоюза (ЕС) и НАТО думает о возможности отправки своих военнослужащих на Украину. «Государства-члены должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине», — сообщили представители пресс-службы ЕК агентству РБК в ответ на вопрос о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину. Там отметили, что вопрос дальнейших шагов по поддержке Украины военным путем постоянно находится на обсуждении. В ЕК подчеркнули, что европейские страны уже направили на Украину больше 28 миллиардов евро. По словам комиссии, Киев нуждается в более срочной помощи. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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