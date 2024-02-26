Песков: Путин онлайн отслеживает обстановку на фронте

Президент России Владимир Путин осматривает военную обстановку в зоне СВО в режиме реального времени. Он в формате онлайн узнает обо всем, что происходит на фронте. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно. Естественно, все это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, передает ТАСС.
Российского президента также лично информируют министр обороны Сергей Шойгу и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. После взятия Авдеевки они рассказали Путину, что российские солдаты продолжают наступление.
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