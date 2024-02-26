Песков: Путин онлайн отслеживает обстановку на фронте

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин узнает обо всех событиях на фронте СВО в реальном времени Фото:
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Президент России Владимир Путин осматривает военную обстановку в зоне СВО в режиме реального времени. Он в формате онлайн узнает обо всем, что происходит на фронте. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно. Естественно, все это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, передает ТАСС.

Российского президента также лично информируют министр обороны Сергей Шойгу и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. После взятия Авдеевки они рассказали Путину, что российские солдаты продолжают наступление.

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Президент России Владимир Путин осматривает военную обстановку в зоне СВО в режиме реального времени. Он в формате онлайн узнает обо всем, что происходит на фронте. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно. Естественно, все это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, передает ТАСС. Российского президента также лично информируют министр обороны Сергей Шойгу и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. После взятия Авдеевки они рассказали Путину, что российские солдаты продолжают наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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