Жители ХМАО стали лауреатами премии «Команда Путина»

Жители ХМАО стали лауреаты премии «Команда Путина»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерская волонтеров из группы Тепло матери. Свердловская область, гуманитарная помощь, помощь военнослужащим
Во время награждения отметили команду Гумкорпуса Фото:

Лауреатами премии «Команда Путина» стали 16 югорчан. В числе победителей оказались волонтеры, медики и спасатели. Об этом сообщило правительство региона.

«В этот раз в числе лауреатов [премии „Команда Путина“] медики, общественники, спасатели и волонтеры. Среди тех, кто получил награду, и Аваз Балаев, он руководит организацией „Тепло для солдата“. С 2022 года неравнодушные жители Нефтеюганска помогают фронту, госпиталям, мирным жителям ЛНР и ДНР», — написало правительство в telegram-канале.

Во время награждения отметили команду Гуманитарного добровольческого корпуса, участников регионального штаба Народного фронта в Югре. Лауреатами становятся те, кто изо дня в день делает жизнь в нашей стране лучше. А также людям с большим сердцем и сильным духом, отметили в правительстве ХМАО.

В 2022 году девять жителей Тюменской области получили награды премии «Команда Путина». В этот же год многодетной семье из Салехарда вручили эту же награду, а также сотруднику Росгвардии ЯНАО капитану полиции.

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Лауреатами премии «Команда Путина» стали 16 югорчан. В числе победителей оказались волонтеры, медики и спасатели. Об этом сообщило правительство региона. «В этот раз в числе лауреатов [премии „Команда Путина“] медики, общественники, спасатели и волонтеры. Среди тех, кто получил награду, и Аваз Балаев, он руководит организацией „Тепло для солдата“. С 2022 года неравнодушные жители Нефтеюганска помогают фронту, госпиталям, мирным жителям ЛНР и ДНР», — написало правительство в telegram-канале. Во время награждения отметили команду Гуманитарного добровольческого корпуса, участников регионального штаба Народного фронта в Югре. Лауреатами становятся те, кто изо дня в день делает жизнь в нашей стране лучше. А также людям с большим сердцем и сильным духом, отметили в правительстве ХМАО. В 2022 году девять жителей Тюменской области получили награды премии «Команда Путина». В этот же год многодетной семье из Салехарда вручили эту же награду, а также сотруднику Росгвардии ЯНАО капитану полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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