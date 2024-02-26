Жители ХМАО стали лауреатами премии «Команда Путина»

Жители ХМАО стали лауреаты премии «Команда Путина»

26 февраля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Во время награждения отметили команду Гумкорпуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лауреатами премии «Команда Путина» стали 16 югорчан. В числе победителей оказались волонтеры, медики и спасатели. Об этом сообщило правительство региона. «В этот раз в числе лауреатов [премии „Команда Путина“] медики, общественники, спасатели и волонтеры. Среди тех, кто получил награду, и Аваз Балаев, он руководит организацией „Тепло для солдата“. С 2022 года неравнодушные жители Нефтеюганска помогают фронту, госпиталям, мирным жителям ЛНР и ДНР», — написало правительство в telegram-канале. Во время награждения отметили команду Гуманитарного добровольческого корпуса, участников регионального штаба Народного фронта в Югре. Лауреатами становятся те, кто изо дня в день делает жизнь в нашей стране лучше. А также людям с большим сердцем и сильным духом, отметили в правительстве ХМАО. В 2022 году девять жителей Тюменской области получили награды премии «Команда Путина». В этот же год многодетной семье из Салехарда вручили эту же награду, а также сотруднику Росгвардии ЯНАО капитану полиции.

Лауреатами премии «Команда Путина» стали 16 югорчан. В числе победителей оказались волонтеры, медики и спасатели. Об этом сообщило правительство региона. «В этот раз в числе лауреатов [премии „Команда Путина“] медики, общественники, спасатели и волонтеры. Среди тех, кто получил награду, и Аваз Балаев, он руководит организацией „Тепло для солдата“. С 2022 года неравнодушные жители Нефтеюганска помогают фронту, госпиталям, мирным жителям ЛНР и ДНР», — написало правительство в telegram-канале. Во время награждения отметили команду Гуманитарного добровольческого корпуса, участников регионального штаба Народного фронта в Югре. Лауреатами становятся те, кто изо дня в день делает жизнь в нашей стране лучше. А также людям с большим сердцем и сильным духом, отметили в правительстве ХМАО. В 2022 году девять жителей Тюменской области получили награды премии «Команда Путина». В этот же год многодетной семье из Салехарда вручили эту же награду, а также сотруднику Росгвардии ЯНАО капитану полиции.