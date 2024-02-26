26 февраля 2024

Qiwi: у Киви-банка не было признаков банкротства

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После ликвидации Киви-банка оставшийся капитал получит АО «Киви» Фото:

В группе компаний (ГК) Qiwi отметили, что у Киви-банка отсутствовали признаки банкротства перед отзывом лицензии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансовой организации.

«У Киви-банка не было признаков банкротства. После ликвидации организации оставшийся капитал должен быть передан АО „Киви“ (российский бизнес Qiwi — прим. URA.RU)», — написано на официальном портале компании.

Представители Qiwi не уверены, что сделка по продаже российских активов ГК будет закрыта в срок из-за отзыва лицензии у банка. Финансистам придется сократить или отложить обратный выкуп в случае, если покупатель не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви-банком.

Центральный банк России 21 февраля отозвал лицензию у банка QIWI. Пользователи кошельков сообщали о массовых сбоях. URA.RU подготовило материал — почему это произошло и что дальше будет с банком.

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В группе компаний (ГК) Qiwi отметили, что у Киви-банка отсутствовали признаки банкротства перед отзывом лицензии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансовой организации. «У Киви-банка не было признаков банкротства. После ликвидации организации оставшийся капитал должен быть передан АО „Киви“ (российский бизнес Qiwi — прим. URA.RU)», — написано на официальном портале компании. Представители Qiwi не уверены, что сделка по продаже российских активов ГК будет закрыта в срок из-за отзыва лицензии у банка. Финансистам придется сократить или отложить обратный выкуп в случае, если покупатель не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви-банком. Центральный банк России 21 февраля отозвал лицензию у банка QIWI. Пользователи кошельков сообщали о массовых сбоях. URA.RU подготовило материал — почему это произошло и что дальше будет с банком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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