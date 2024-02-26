Qiwi: у Киви-банка не было признаков банкротства

27 февраля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

После ликвидации Киви-банка оставшийся капитал получит АО «Киви» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В группе компаний (ГК) Qiwi отметили, что у Киви-банка отсутствовали признаки банкротства перед отзывом лицензии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансовой организации. «У Киви-банка не было признаков банкротства. После ликвидации организации оставшийся капитал должен быть передан АО „Киви“ (российский бизнес Qiwi — прим. URA.RU)», — написано на официальном портале компании. Представители Qiwi не уверены, что сделка по продаже российских активов ГК будет закрыта в срок из-за отзыва лицензии у банка. Финансистам придется сократить или отложить обратный выкуп в случае, если покупатель не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви-банком. Центральный банк России 21 февраля отозвал лицензию у банка QIWI. Пользователи кошельков сообщали о массовых сбоях. URA.RU подготовило материал — почему это произошло и что дальше будет с банком.

В группе компаний (ГК) Qiwi отметили, что у Киви-банка отсутствовали признаки банкротства перед отзывом лицензии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте финансовой организации. «У Киви-банка не было признаков банкротства. После ликвидации организации оставшийся капитал должен быть передан АО „Киви“ (российский бизнес Qiwi — прим. URA.RU)», — написано на официальном портале компании. Представители Qiwi не уверены, что сделка по продаже российских активов ГК будет закрыта в срок из-за отзыва лицензии у банка. Финансистам придется сократить или отложить обратный выкуп в случае, если покупатель не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви-банком. Центральный банк России 21 февраля отозвал лицензию у банка QIWI. Пользователи кошельков сообщали о массовых сбоях. URA.RU подготовило материал — почему это произошло и что дальше будет с банком.