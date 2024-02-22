Облигации QIWI ждет дефолт

Аналитик Голубовский: с облигаций QIWI россияне смогут вернуть часть денег

22 февраля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Вернуть деньги с облигаций Qiwi можно только после всех процедур ликвидации банка, отметил Дмитрий Голубовский Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Акции, облигации QIWI ждет дефолт. Вернуть часть денег за них россияне смогут только после всех процедур по ликвидации банка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт по финансовым рынкам, ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. Московская биржа ввела с 22 февраля запрет на короткие продажи ценных бумаг QIWI. Распространяется он на депозитарные расписки (права на акции) банка и облигации «Киви Финанс». Что будет с облигациями Qiwi Новость по теме QIWI Банк лишился лицензии: причины и последствия для вкладчиков «Я так полагаю, что эти облигации ждет дефолт. Организация, что должна их гасить, лишена права детальности. Отзыв лицензии, что сделал Центральный банк РФ, сопровождается всегда введением внешнего управления. Оно подразумевает, что начинается процедура ликвидации этой организации. Ликвидация организации создает сначала реестр всех ее активов, список тех, кому надо заплатить, и дальше очередь определяется кредиту. Держатели облигации — это люди, которые идут далеко не в первую очередь. Заявление Центрального банка по поводу всей этой ситуации звучало так: средств в „Киви банке“ хватит на то, чтобы вернуть деньги клиентам. А вот о том, чтобы вернуть заемщикам, которые на бирже кредитовали, об этом ничего не было сказано», — объяснил Дмитрий Голубовский. По мнению ведущего аналитика, вернуть какие-то деньги держатели облигаций смогут только после окончания всех процедур ликвидации банка. «Держатели облигаций через какое-то время по прошествии всех процедур могут прийти и получить какую-то часть своих инвестиций. Какую, мне сказать трудно. Мне кажется, что небольшую», — отметил Голубовский. Что такое депозитарные расписки Новость по теме Можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках По словам эксперта, на российском рынке торгуются депозитарные расписки Qiwi. «Ситуация с бумагами QIWI такова. Первичный листинг (совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список, — прим. URA.RU) там, где торгуют акции, насколько я помню, был получен в Лондоне. Торгов в Лондоне, по-моему, уже давно нет. Депозитарные расписки продолжают играть роль бумаг, которые закрепляют права на акции. У нас сейчас очень активно идет процедура, когда компания, у которой листинг был не на Московской бирже, на Московском рынке, делают снова листинг акций здесь. Они начинают торговаться здесь. И депозитарные расписки уже здесь меняют на акции. Депозитарные расписки QIWI торгуются у нас на рынке. А сами акции где-то, где у них был первичный листинг», — уточнил Голубовский. Собеседник агентства назвал компании, которые торгуются на рынке также, как Qiwi, через депозитарные расписки. «Таких бумаг у нас достаточно много. Например, акции „Русагро“ — это депозитарные расписки, акции OZON, холдинга X5 Retail Group (российская торговая компания, управляющая, в частности, сетями „Пятерочка“, „Перекресток“, — прим. URA.RU), HeadHunter. Они работают как обычные ценные бумаги, но пока не пройдет редомициляция (перерегистрация), вы не получите дивиденды», — рассказал он. Можно ли заработать на ликвидации банка Эксперт по финансовым рынкам добавил, что есть те, кто зарабатывает на ликвидации банков. «Есть инвесторы, которые скупают ценные бумаги в расчете получить деньги на ликвидации. Надеясь, что при ликвидации организации ее активов хватит на то, чтобы при той цене покупки, по которой они приобрели эти бумаги, оказаться в прибыли. То есть они могут брать даже дефолтные бумаги, если торги не остановлены. Но по Qiwi пока еще никаких кредитных событий не было. „Киви банк“ по стоимости активов находится во второй 50-ке. У него есть активы. Вопрос только, насколько их хватит», — подытожил Голубовский. Лицензию у банка QIWI Центробанк отозвал 21 февраля. Компенсации клиентам начнут выплачивать не позднее 6 марта. Этим будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом это не касается средств электронных кошельков, заявили в ЦБ. Страхование вкладов на них не распространяется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Акции, облигации QIWI ждет дефолт. Вернуть часть денег за них россияне смогут только после всех процедур по ликвидации банка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт по финансовым рынкам, ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. Московская биржа ввела с 22 февраля запрет на короткие продажи ценных бумаг QIWI. Распространяется он на депозитарные расписки (права на акции) банка и облигации «Киви Финанс». «Я так полагаю, что эти облигации ждет дефолт. Организация, что должна их гасить, лишена права детальности. Отзыв лицензии, что сделал Центральный банк РФ, сопровождается всегда введением внешнего управления. Оно подразумевает, что начинается процедура ликвидации этой организации. Ликвидация организации создает сначала реестр всех ее активов, список тех, кому надо заплатить, и дальше очередь определяется кредиту. Держатели облигации — это люди, которые идут далеко не в первую очередь. Заявление Центрального банка по поводу всей этой ситуации звучало так: средств в „Киви банке“ хватит на то, чтобы вернуть деньги клиентам. А вот о том, чтобы вернуть заемщикам, которые на бирже кредитовали, об этом ничего не было сказано», — объяснил Дмитрий Голубовский. По мнению ведущего аналитика, вернуть какие-то деньги держатели облигаций смогут только после окончания всех процедур ликвидации банка. «Держатели облигаций через какое-то время по прошествии всех процедур могут прийти и получить какую-то часть своих инвестиций. Какую, мне сказать трудно. Мне кажется, что небольшую», — отметил Голубовский. По словам эксперта, на российском рынке торгуются депозитарные расписки Qiwi. «Ситуация с бумагами QIWI такова. Первичный листинг (совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список, — прим. URA.RU) там, где торгуют акции, насколько я помню, был получен в Лондоне. Торгов в Лондоне, по-моему, уже давно нет. Депозитарные расписки продолжают играть роль бумаг, которые закрепляют права на акции. У нас сейчас очень активно идет процедура, когда компания, у которой листинг был не на Московской бирже, на Московском рынке, делают снова листинг акций здесь. Они начинают торговаться здесь. И депозитарные расписки уже здесь меняют на акции. Депозитарные расписки QIWI торгуются у нас на рынке. А сами акции где-то, где у них был первичный листинг», — уточнил Голубовский. Собеседник агентства назвал компании, которые торгуются на рынке также, как Qiwi, через депозитарные расписки. «Таких бумаг у нас достаточно много. Например, акции „Русагро“ — это депозитарные расписки, акции OZON, холдинга X5 Retail Group (российская торговая компания, управляющая, в частности, сетями „Пятерочка“, „Перекресток“, — прим. URA.RU), HeadHunter. Они работают как обычные ценные бумаги, но пока не пройдет редомициляция (перерегистрация), вы не получите дивиденды», — рассказал он. Эксперт по финансовым рынкам добавил, что есть те, кто зарабатывает на ликвидации банков. «Есть инвесторы, которые скупают ценные бумаги в расчете получить деньги на ликвидации. Надеясь, что при ликвидации организации ее активов хватит на то, чтобы при той цене покупки, по которой они приобрели эти бумаги, оказаться в прибыли. То есть они могут брать даже дефолтные бумаги, если торги не остановлены. Но по Qiwi пока еще никаких кредитных событий не было. „Киви банк“ по стоимости активов находится во второй 50-ке. У него есть активы. Вопрос только, насколько их хватит», — подытожил Голубовский. Лицензию у банка QIWI Центробанк отозвал 21 февраля. Компенсации клиентам начнут выплачивать не позднее 6 марта. Этим будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом это не касается средств электронных кошельков, заявили в ЦБ. Страхование вкладов на них не распространяется.