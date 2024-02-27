В Госдуме готовят еще больше запретов для иностранных агентов

27 февраля 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

В Госдуме готовят новые запреты для иностранных агентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Государственной думе депутаты фракций готовят новые запреты для иностранных агентов. Об этом сообщает газета «Коммерсант. «За законопроектом о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов, который Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении, вскоре последуют и другие подобные инициативы… В „Единой России“ (ЕР) предлагают отлучить иноагентов от соцсетей и интернета, а в „Справедливой России — За правду“ (СРЗП) — запретить цитирование и репост их материалов. <…> „Новые люди“ разрабатывают меры по либерализации законодательства об иноагентах», — говорится в материале. «Новые люди» также выступают за освобождение от ответственности рекламодателей, когда лицо, у которого размещена реклама, попало в реестр иноагентов после ее опубликования. Первый зампред комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) на заседании Думы 20 февраля предложил обязать иноагентов и их близких родственников отчитываться о своих доходах и расходах. Также релокантов, которые захотят продать или переоформить собственность в РФ, заставить оформлять все сделки только лично. В Госдуме ранее объяснили, как именно будут глушить иноагентов. В случае введения запрета на работу в социальных сетях, иностранные агенты будут ограничены только на российских ресурсах, в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube. Но этого будет достаточно, чтобы перекрыть им доход внутри страны, рассказал URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной думе депутаты фракций готовят новые запреты для иностранных агентов. Об этом сообщает газета «Коммерсант. «За законопроектом о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов, который Госдума рассмотрит во вторник во втором чтении, вскоре последуют и другие подобные инициативы… В „Единой России“ (ЕР) предлагают отлучить иноагентов от соцсетей и интернета, а в „Справедливой России — За правду“ (СРЗП) — запретить цитирование и репост их материалов. <…> „Новые люди“ разрабатывают меры по либерализации законодательства об иноагентах», — говорится в материале. «Новые люди» также выступают за освобождение от ответственности рекламодателей, когда лицо, у которого размещена реклама, попало в реестр иноагентов после ее опубликования. Первый зампред комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) на заседании Думы 20 февраля предложил обязать иноагентов и их близких родственников отчитываться о своих доходах и расходах. Также релокантов, которые захотят продать или переоформить собственность в РФ, заставить оформлять все сделки только лично. В Госдуме ранее объяснили, как именно будут глушить иноагентов. В случае введения запрета на работу в социальных сетях, иностранные агенты будут ограничены только на российских ресурсах, в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube. Но этого будет достаточно, чтобы перекрыть им доход внутри страны, рассказал URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.