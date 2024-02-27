Народный фронт оценил степень исполнения посланий Путина Федеральному собранию

Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию исполнено на 86%, а обращение 2021 года — на 61%. Статистикой поделился глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов.
«Послание Федеральному собранию 2023 года пока выполнено на 86%, а послание-2021 — только на 61%. В прошлогоднем документе было много оперативных поручений, связанных с ответом на срочные вызовы. А в 2021 году ставились структурные фундаментальные задачи», — Михаила Кузнецова цитирует «
В этом году Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Основная мысль, которая будет звучать — постановка задач на ближайшие шесть лет, отметил российский лидер.
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