Народный фронт оценил степень исполнения посланий Путина Федеральному собранию

НФ: прошлогоднее послание Путина Федеральному собранию выполнено на 86%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, путин на экране, зал федерального собрания
Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием Фото:

Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию исполнено на 86%, а обращение 2021 года — на 61%. Статистикой поделился глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов.

«Послание Федеральному собранию 2023 года пока выполнено на 86%, а послание-2021 — только на 61%. В прошлогоднем документе было много оперативных поручений, связанных с ответом на срочные вызовы. А в 2021 году ставились структурные фундаментальные задачи», — Михаила Кузнецова цитирует «Коммерсант».

В этом году Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Основная мысль, которая будет звучать — постановка задач на ближайшие шесть лет, отметил российский лидер.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию исполнено на 86%, а обращение 2021 года — на 61%. Статистикой поделился глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов. «Послание Федеральному собранию 2023 года пока выполнено на 86%, а послание-2021 — только на 61%. В прошлогоднем документе было много оперативных поручений, связанных с ответом на срочные вызовы. А в 2021 году ставились структурные фундаментальные задачи», — Михаила Кузнецова цитирует «Коммерсант». В этом году Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Основная мысль, которая будет звучать — постановка задач на ближайшие шесть лет, отметил российский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...