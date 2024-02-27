Народный фронт оценил степень исполнения посланий Путина Федеральному собранию

НФ: прошлогоднее послание Путина Федеральному собранию выполнено на 86%

27 февраля 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию исполнено на 86%, а обращение 2021 года — на 61%. Статистикой поделился глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов. «Послание Федеральному собранию 2023 года пока выполнено на 86%, а послание-2021 — только на 61%. В прошлогоднем документе было много оперативных поручений, связанных с ответом на срочные вызовы. А в 2021 году ставились структурные фундаментальные задачи», — Михаила Кузнецова цитирует « Коммерсант ». В этом году Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Основная мысль, которая будет звучать — постановка задач на ближайшие шесть лет, отметил российский лидер.

Прошлогоднее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию исполнено на 86%, а обращение 2021 года — на 61%. Статистикой поделился глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов. «Послание Федеральному собранию 2023 года пока выполнено на 86%, а послание-2021 — только на 61%. В прошлогоднем документе было много оперативных поручений, связанных с ответом на срочные вызовы. А в 2021 году ставились структурные фундаментальные задачи», — Михаила Кузнецова цитирует «Коммерсант». В этом году Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля. Основная мысль, которая будет звучать — постановка задач на ближайшие шесть лет, отметил российский лидер.