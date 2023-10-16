Путин открыл новый участок трассы М-12 в Свердловской области

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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, фура, грузовик, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
В Свердловской области отремонтировали еще 20 км Пермского тракта, который станет частью «путинского автобана» Фото:

В Свердловской области торжественно открыли второй участок автодороги Пермь — Екатеринбург протяженностью 20 километров. Он станет частью трассы М-12 и свяжет уральскую столицу с Москвой и Казанью. Старт движению дал президент России Владимир Путин. Трансляцию с церемонии вел телеканал «Россия — 24».

«Реализация проекта имеет важное значение для Свердловской области — повышается транспортная доступность региона, развивается близлежащая территория, растет качество жизни людей. Магистраль М-12 приближает к реализации проекта „Сухой порт“ — крупнейшего транспортно-логистического центра, который позволит решить приоритетные задачи, создать новые логистические маршруты», — отметил на открытии замгубернатора Алексей Шмыков. Также он поблагодарил дорожников за опережающие темпы работ, а Владимира Путина — за поддержку значимых для Свердловской области проектов.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.

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В Свердловской области торжественно открыли второй участок автодороги Пермь — Екатеринбург протяженностью 20 километров. Он станет частью трассы М-12 и свяжет уральскую столицу с Москвой и Казанью. Старт движению дал президент России Владимир Путин. Трансляцию с церемонии вел телеканал «Россия — 24». «Реализация проекта имеет важное значение для Свердловской области — повышается транспортная доступность региона, развивается близлежащая территория, растет качество жизни людей. Магистраль М-12 приближает к реализации проекта „Сухой порт“ — крупнейшего транспортно-логистического центра, который позволит решить приоритетные задачи, создать новые логистические маршруты», — отметил на открытии замгубернатора Алексей Шмыков. Также он поблагодарил дорожников за опережающие темпы работ, а Владимира Путина — за поддержку значимых для Свердловской области проектов. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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