Прокуратура сорвала проект, на который Куйвашев выделил больше миллиарда, из-за венгерского следа

В Среднеуральске в пятый раз сорвался контракт на ремонт изношенных очистных

27 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

С «Уральской водной компанией» должный были заключить контракт на проектирование и ремонт очистных до 15 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Среднеуральска (Свердловская область) не смогла заключить многомиллионный контракт на ремонт почти полностью изношенных очистных — уже в пятый раз. В последний момент чиновники получили акт прокурорского реагирования, в котором «Уральскую водную компанию», победившую в конкурсе, признали неблагонадежной. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «В акте указано, что контрагент признан неблагонадежным из-за того, что 50% акций принадлежит венгерской компании. С 4 марта планируем заново объявить конкурс на поиск подрядчика, к концу месяца ожидаем итоги. Новые обстоятельства конечно удлиняют цикл, но мы надеемся все же к лету уже выйти на строительные работы», — поделился Стасенок. В числе акционеров «Уральской водной компании» значатся фирмы «Венгерская Евровода» и экологический фонд «Вода Евразии», а председателем совета директоров числится Гомбасеги Янош — эта информация есть на сайте компании. В описании указано, что «Уральская водная компания» — «российско-венгерская, основанная в 2016 году в Екатеринбурге». Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью. Первую попытку провести капитальный ремонт в 2019 году делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил с новым — компанией «Экохим-проект». Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, контракт вновь был расторгнут. Новую попытку отремонтировать очистные сделал ставший в сентябре 2023 года мэром Среднеуральска Алексей Стасенок. В ноябре администрация опубликовала закупку на проектирование и строительство очистных сооружений, но власти последовательно расторгли контракты с победителями — сначала со «Стройнефтью» по жалобе ФАС, затем с «Апекс Групп» — по соглашению сторон. Теперь — с «Уральской водной компанией». Начальная стоимость работ по контракту составляла 1,9 млрд рублей, но победители готовы были выполнить работы за 1,4 млрд. 90% этой суммы финансирует областной бюджет, остальные 10% — из бюджета Среднеуральска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Среднеуральска (Свердловская область) не смогла заключить многомиллионный контракт на ремонт почти полностью изношенных очистных — уже в пятый раз. В последний момент чиновники получили акт прокурорского реагирования, в котором «Уральскую водную компанию», победившую в конкурсе, признали неблагонадежной. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «В акте указано, что контрагент признан неблагонадежным из-за того, что 50% акций принадлежит венгерской компании. С 4 марта планируем заново объявить конкурс на поиск подрядчика, к концу месяца ожидаем итоги. Новые обстоятельства конечно удлиняют цикл, но мы надеемся все же к лету уже выйти на строительные работы», — поделился Стасенок. В числе акционеров «Уральской водной компании» значатся фирмы «Венгерская Евровода» и экологический фонд «Вода Евразии», а председателем совета директоров числится Гомбасеги Янош — эта информация есть на сайте компании. В описании указано, что «Уральская водная компания» — «российско-венгерская, основанная в 2016 году в Екатеринбурге». Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью. Первую попытку провести капитальный ремонт в 2019 году делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил с новым — компанией «Экохим-проект». Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, контракт вновь был расторгнут. Новую попытку отремонтировать очистные сделал ставший в сентябре 2023 года мэром Среднеуральска Алексей Стасенок. В ноябре администрация опубликовала закупку на проектирование и строительство очистных сооружений, но власти последовательно расторгли контракты с победителями — сначала со «Стройнефтью» по жалобе ФАС, затем с «Апекс Групп» — по соглашению сторон. Теперь — с «Уральской водной компанией». Начальная стоимость работ по контракту составляла 1,9 млрд рублей, но победители готовы были выполнить работы за 1,4 млрд. 90% этой суммы финансирует областной бюджет, остальные 10% — из бюджета Среднеуральска.