В Совете по развитию такси предупредили о возможном сокращении водителей с 1 сентября

С 1 сентября вступит в силу закон «о такси», который приведет к тому, что при отсутствии полиса страхования ОСАГО со специальной отметкой, разрешения на перевозки могут быть аннулированы. Число таксистов может сократиться, поскольку только у трети из них есть специальное страхование. Такое опасение высказала URA.RU председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.
«Только треть автомобилей такси имеет специальное страхование ОСАГО, полис с отметкой „такси“. Чаще всего на машину оформлен обычный. Если органом исполнительной власти региона будет установлен факт несоблюдения требования по страхованию, у перевозчика приостановят, а в случае неустранения нарушения, аннулируют разрешение, автомобиль исключат из реестра такси. Но причина отсутствия специального страхования лежит не только в недобросовестности перевозчиков, но и в системной проблеме страхования. Такси называют „высокоубыточным сектором“. Требуется реформирование отрасли страхования и мораторий на норму об аннулировании разрешений на деятельность такси», — объяснила Ирина Зарипова.
В беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ, экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко добавил, что не все водители такси смогут приобрести специальный полис ОСАГО.
«Полис дорогой, 80 — 100 тысяч в год, и вы его еще нигде не получите. Это чревато тем, что агрегатор не будет передавать заказ и на линии будет меньше водителей такси», — подчеркнул он.
При этом, напомнила Зарипова, чтобы иметь возможность с 1 сентября работать в такси, водители и машины должны попасть в специальный реестр. «Водителям необходимо получить разрешение на деятельность, подать уведомление о включении автомобиля (если он личный — прим. URA.RU) в реестр такси. На крышу машины нужно установить фонарь оранжевого цвета и нанести шашечный пояс. Не обязательно пояс наклеивать на кузов пленкой, можно использовать магнитную ленту. Если данная атрибутика отсутствует, то перевозчику грозит в штраф в виде административной ответственности. Три тысячи рублей — водителю, 10 тысяч должностным лицам, 50 тысяч — юридическим», — добавила она.
Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы агрегаторов «Яндекс-такси» и «Ситимобил». На момент публикации материала ответы не были получены.
В пресс-службе такси «Максим» ответили URA.RU, что для работы в новых условиях предложили водителям новые программы перевозок, чтобы сохранить все машины на линии. «Новый закон о такси не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси. Для того чтобы не допустить транспортного коллапса и сохранить доступные цены, сервис разделил поездки на два юридически разных типа — легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем. Рассчитываем, что преимущества, которые есть у водителей с разрешениями на деятельность такси в виде низкой комиссии сервиса и приоритетов, будут стимулом для других водителей выполнить необходимые действия для получения разрешения, чтобы им тоже стали доступны заказы по тарифу «Такси», — объяснил директор сервиса Максим Шушарин.
С 1 сентября в России начинает действовать закон о такси № 580-ФЗ. В стране появятся единые реестры перевозчиков и служб заказа в регионах.
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