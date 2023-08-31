В Совете по развитию такси предупредили о возможном сокращении водителей с 1 сентября

31 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Не все водители такси имеют возможность получить специальный полис ОСАГО, отметила Ирина Зарипова Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 сентября вступит в силу закон «о такси», который приведет к тому, что при отсутствии полиса страхования ОСАГО со специальной отметкой, разрешения на перевозки могут быть аннулированы. Число таксистов может сократиться, поскольку только у трети из них есть специальное страхование. Такое опасение высказала URA.RU председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. Новость по теме Депутат Госдумы Ефимов анонсировал переход такси под контроль государства «Только треть автомобилей такси имеет специальное страхование ОСАГО, полис с отметкой „такси“. Чаще всего на машину оформлен обычный. Если органом исполнительной власти региона будет установлен факт несоблюдения требования по страхованию, у перевозчика приостановят, а в случае неустранения нарушения, аннулируют разрешение, автомобиль исключат из реестра такси. Но причина отсутствия специального страхования лежит не только в недобросовестности перевозчиков, но и в системной проблеме страхования. Такси называют „высокоубыточным сектором“. Требуется реформирование отрасли страхования и мораторий на норму об аннулировании разрешений на деятельность такси», — объяснила Ирина Зарипова. В беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ, экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко добавил, что не все водители такси смогут приобрести специальный полис ОСАГО. «Полис дорогой, 80 — 100 тысяч в год, и вы его еще нигде не получите. Это чревато тем, что агрегатор не будет передавать заказ и на линии будет меньше водителей такси», — подчеркнул он. При этом, напомнила Зарипова, чтобы иметь возможность с 1 сентября работать в такси, водители и машины должны попасть в специальный реестр. «Водителям необходимо получить разрешение на деятельность, подать уведомление о включении автомобиля (если он личный — прим. URA.RU) в реестр такси. На крышу машины нужно установить фонарь оранжевого цвета и нанести шашечный пояс. Не обязательно пояс наклеивать на кузов пленкой, можно использовать магнитную ленту. Если данная атрибутика отсутствует, то перевозчику грозит в штраф в виде административной ответственности. Три тысячи рублей — водителю, 10 тысяч должностным лицам, 50 тысяч — юридическим», — добавила она. Новость по теме В совете по развитию такси предупредили о повышении цен на поездки в сентябре Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы агрегаторов «Яндекс-такси» и «Ситимобил». На момент публикации материала ответы не были получены. В пресс-службе такси «Максим» ответили URA.RU, что для работы в новых условиях предложили водителям новые программы перевозок, чтобы сохранить все машины на линии. «Новый закон о такси не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси. Для того чтобы не допустить транспортного коллапса и сохранить доступные цены, сервис разделил поездки на два юридически разных типа — легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем. Рассчитываем, что преимущества, которые есть у водителей с разрешениями на деятельность такси в виде низкой комиссии сервиса и приоритетов, будут стимулом для других водителей выполнить необходимые действия для получения разрешения, чтобы им тоже стали доступны заказы по тарифу «Такси», — объяснил директор сервиса Максим Шушарин. С 1 сентября в России начинает действовать закон о такси № 580-ФЗ. В стране появятся единые реестры перевозчиков и служб заказа в регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 сентября вступит в силу закон «о такси», который приведет к тому, что при отсутствии полиса страхования ОСАГО со специальной отметкой, разрешения на перевозки могут быть аннулированы. Число таксистов может сократиться, поскольку только у трети из них есть специальное страхование. Такое опасение высказала URA.RU председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Только треть автомобилей такси имеет специальное страхование ОСАГО, полис с отметкой „такси“. Чаще всего на машину оформлен обычный. Если органом исполнительной власти региона будет установлен факт несоблюдения требования по страхованию, у перевозчика приостановят, а в случае неустранения нарушения, аннулируют разрешение, автомобиль исключат из реестра такси. Но причина отсутствия специального страхования лежит не только в недобросовестности перевозчиков, но и в системной проблеме страхования. Такси называют „высокоубыточным сектором“. Требуется реформирование отрасли страхования и мораторий на норму об аннулировании разрешений на деятельность такси», — объяснила Ирина Зарипова. В беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ, экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко добавил, что не все водители такси смогут приобрести специальный полис ОСАГО. При этом, напомнила Зарипова, чтобы иметь возможность с 1 сентября работать в такси, водители и машины должны попасть в специальный реестр. «Водителям необходимо получить разрешение на деятельность, подать уведомление о включении автомобиля (если он личный — прим. URA.RU) в реестр такси. На крышу машины нужно установить фонарь оранжевого цвета и нанести шашечный пояс. Не обязательно пояс наклеивать на кузов пленкой, можно использовать магнитную ленту. Если данная атрибутика отсутствует, то перевозчику грозит в штраф в виде административной ответственности. Три тысячи рублей — водителю, 10 тысяч должностным лицам, 50 тысяч — юридическим», — добавила она. Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы агрегаторов «Яндекс-такси» и «Ситимобил». На момент публикации материала ответы не были получены. В пресс-службе такси «Максим» ответили URA.RU, что для работы в новых условиях предложили водителям новые программы перевозок, чтобы сохранить все машины на линии. «Новый закон о такси не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси. Для того чтобы не допустить транспортного коллапса и сохранить доступные цены, сервис разделил поездки на два юридически разных типа — легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем. Рассчитываем, что преимущества, которые есть у водителей с разрешениями на деятельность такси в виде низкой комиссии сервиса и приоритетов, будут стимулом для других водителей выполнить необходимые действия для получения разрешения, чтобы им тоже стали доступны заказы по тарифу «Такси», — объяснил директор сервиса Максим Шушарин. С 1 сентября в России начинает действовать закон о такси № 580-ФЗ. В стране появятся единые реестры перевозчиков и служб заказа в регионах.