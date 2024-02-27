Боец, уничтоживший первый американский танк Abrams на фронте, оказался уральцем. Фото

27 февраля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Боец ЦВО уничтожил американский танк Abrams Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский танк Abrams, который украинские военные впервые задействовали на поле боя, был уничтожен солдатом 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО. Солдат проходил подготовку в Екатеринбурге. Аbrams был подбит в районе Авдеевки 26 февраля. «Боец, уничтоживший вчера под Авдеевкой первый Abrams, проходил подготовку в учебном центре в Екатеринбурге, на площадке которого единственный в России макет уничтоженного танка», — сообщили URA.RU в Академии беспилотных авиационных систем. По предварительным данным, танк подбили дроном FPV, а затем добили из РПГ. Это первый раз, когда танк Abrams был уничтожен в ходе СВО. В прошлом октябре было объявлено, что американцы доставили всю партию из 31 танка Abrams в Украину. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский танк Abrams, который украинские военные впервые задействовали на поле боя, был уничтожен солдатом 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО. Солдат проходил подготовку в Екатеринбурге. Аbrams был подбит в районе Авдеевки 26 февраля. «Боец, уничтоживший вчера под Авдеевкой первый Abrams, проходил подготовку в учебном центре в Екатеринбурге, на площадке которого единственный в России макет уничтоженного танка», — сообщили URA.RU в Академии беспилотных авиационных систем. По предварительным данным, танк подбили дроном FPV, а затем добили из РПГ. Это первый раз, когда танк Abrams был уничтожен в ходе СВО. В прошлом октябре было объявлено, что американцы доставили всю партию из 31 танка Abrams в Украину. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.