Боец, уничтоживший первый американский танк Abrams на фронте, оказался уральцем. Фото

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Боец ЦВО уничтожил американский танк Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский танк Abrams, который украинские военные впервые задействовали на поле боя, был уничтожен солдатом 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО. Солдат проходил подготовку в Екатеринбурге. Аbrams был подбит в районе Авдеевки 26 февраля.

«Боец, уничтоживший вчера под Авдеевкой первый Abrams, проходил подготовку в учебном центре в Екатеринбурге, на площадке которого единственный в России макет уничтоженного танка», — сообщили URA.RU в Академии беспилотных авиационных систем. По предварительным данным, танк подбили дроном FPV, а затем добили из РПГ.

Это первый раз, когда танк Abrams был уничтожен в ходе СВО. В прошлом октябре было объявлено, что американцы доставили всю партию из 31 танка Abrams в Украину. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.

Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург
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Американский танк Abrams, который украинские военные впервые задействовали на поле боя, был уничтожен солдатом 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО. Солдат проходил подготовку в Екатеринбурге. Аbrams был подбит в районе Авдеевки 26 февраля. «Боец, уничтоживший вчера под Авдеевкой первый Abrams, проходил подготовку в учебном центре в Екатеринбурге, на площадке которого единственный в России макет уничтоженного танка», — сообщили URA.RU в Академии беспилотных авиационных систем. По предварительным данным, танк подбили дроном FPV, а затем добили из РПГ. Это первый раз, когда танк Abrams был уничтожен в ходе СВО. В прошлом октябре было объявлено, что американцы доставили всю партию из 31 танка Abrams в Украину. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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