Фармкомпания назвала причину пропажи известного лекарства от кашля из аптек ХМАО

В аптеках ХМАО возникла нехватка лекарства «АЦЦ» из-за ограничений производства

27 февраля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Препарат стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе препарат «АЦЦ» от кашля стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве. Представители фармкомпании сообщили URA.RU, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос. «Компания „Сандоз“ продолжает регулярные поставки на рынок Российской Федерации и отгрузки поставщикам препарата „АЦЦ Лонг“ в форме таблетки шипучие, 600 мг, 20 шт. Однако в связи с ограниченными производственными мощностями в настоящее время препарат поставляется в объеме, не позволяющем полностью покрыть спрос», — сообщила пресс-служба компании журналисту агентства. До этого югорчане заметили, что в аптеках Сургута и Нижневартовска препарат стал пропадать из продажи. Взамен клиентам стали предлагать аналоги, например, «Мукоцил». Хотя, представители отдельных торговых точек отмечали, что у них нет проблем с наличием лекарства. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Тогда речь шла о лекарствах «Нимесил» и «Найз».

В Ханты-Мансийском автономном округе препарат «АЦЦ» от кашля стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве. Представители фармкомпании сообщили URA.RU, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос. «Компания „Сандоз“ продолжает регулярные поставки на рынок Российской Федерации и отгрузки поставщикам препарата „АЦЦ Лонг“ в форме таблетки шипучие, 600 мг, 20 шт. Однако в связи с ограниченными производственными мощностями в настоящее время препарат поставляется в объеме, не позволяющем полностью покрыть спрос», — сообщила пресс-служба компании журналисту агентства. До этого югорчане заметили, что в аптеках Сургута и Нижневартовска препарат стал пропадать из продажи. Взамен клиентам стали предлагать аналоги, например, «Мукоцил». Хотя, представители отдельных торговых точек отмечали, что у них нет проблем с наличием лекарства. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Тогда речь шла о лекарствах «Нимесил» и «Найз».