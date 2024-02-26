Фармкомпания назвала причину пропажи известного лекарства от кашля из аптек ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе препарат «АЦЦ» от кашля стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве. Представители фармкомпании сообщили URA.RU, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос.
«Компания „Сандоз“ продолжает регулярные поставки на рынок Российской Федерации и отгрузки поставщикам препарата „АЦЦ Лонг“ в форме таблетки шипучие, 600 мг, 20 шт. Однако в связи с ограниченными производственными мощностями в настоящее время препарат поставляется в объеме, не позволяющем полностью покрыть спрос», — сообщила пресс-служба компании журналисту агентства.
До этого югорчане заметили, что в аптеках Сургута и Нижневартовска препарат стал пропадать из продажи. Взамен клиентам стали предлагать аналоги, например, «Мукоцил». Хотя, представители отдельных торговых точек отмечали, что у них нет проблем с наличием лекарства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Тогда речь шла о лекарствах «Нимесил» и «Найз».
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