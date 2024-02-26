26 февраля 2024

Фармкомпания назвала причину пропажи известного лекарства от кашля из аптек ХМАО

В аптеках ХМАО возникла нехватка лекарства «АЦЦ» из-за ограничений производства
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Препарат стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе препарат «АЦЦ» от кашля стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве. Представители фармкомпании сообщили URA.RU, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос.

«Компания „Сандоз“ продолжает регулярные поставки на рынок Российской Федерации и отгрузки поставщикам препарата „АЦЦ Лонг“ в форме таблетки шипучие, 600 мг, 20 шт. Однако в связи с ограниченными производственными мощностями в настоящее время препарат поставляется в объеме, не позволяющем полностью покрыть спрос», — сообщила пресс-служба компании журналисту агентства.

До этого югорчане заметили, что в аптеках Сургута и Нижневартовска препарат стал пропадать из продажи. Взамен клиентам стали предлагать аналоги, например, «Мукоцил». Хотя, представители отдельных торговых точек отмечали, что у них нет проблем с наличием лекарства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Тогда речь шла о лекарствах «Нимесил» и «Найз».

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В Ханты-Мансийском автономном округе препарат «АЦЦ» от кашля стал исчезать из аптек из-за ограничений на производстве. Представители фармкомпании сообщили URA.RU, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос. «Компания „Сандоз“ продолжает регулярные поставки на рынок Российской Федерации и отгрузки поставщикам препарата „АЦЦ Лонг“ в форме таблетки шипучие, 600 мг, 20 шт. Однако в связи с ограниченными производственными мощностями в настоящее время препарат поставляется в объеме, не позволяющем полностью покрыть спрос», — сообщила пресс-служба компании журналисту агентства. До этого югорчане заметили, что в аптеках Сургута и Нижневартовска препарат стал пропадать из продажи. Взамен клиентам стали предлагать аналоги, например, «Мукоцил». Хотя, представители отдельных торговых точек отмечали, что у них нет проблем с наличием лекарства. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие. Тогда речь шла о лекарствах «Нимесил» и «Найз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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