21 декабря 2023

В аптеках ХМАО стали требовать рецепт на популярные обезболивающие

В аптеках ХМАО стали требовать рецепт на обезболивающие «Нимесил» и «Найз»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
В югорских аптеках стали требовать рецепты на «Нимесил» и «Найз» Фото:

В аптеках Ханты-Мансийского автономного округа начали требовать рецепты на покупку обезболивающих лекарств. Среди прочего продавцы просят показать назначение врача на препараты «Нимесил» и «Найз». О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты.

«Последний раз пил „Нимесил“, когда вырывал зуб. Решил сейчас тоже взять. Но продавец сказала, что препарат теперь с осени рецептурный и нужно назначение врача. Только предложила другие обезболивающие, видимо, менее сильные», — рассказал один из клиентов в Нижневартовске.

О похожей ситуации говорят и жители Сургута. Клиенты заметили, что рецепт стали просить и при покупке другого обезболивающего. «На „Найз“ сказали, что нужен рецепт от врача. Мол, все что с нимесулидом теперь только так продают. Говорят, берите ибупрофен. Хотя даже еще осенью продавали и „Нимесил“ без каких-то бумажек», — добавляет другой клиент из Сургута.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в департаменте здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на рост цен на лекарства. Тогда речь тоже шла о болеутоляющих препаратах.

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В аптеках Ханты-Мансийского автономного округа начали требовать рецепты на покупку обезболивающих лекарств. Среди прочего продавцы просят показать назначение врача на препараты «Нимесил» и «Найз». О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты. «Последний раз пил „Нимесил“, когда вырывал зуб. Решил сейчас тоже взять. Но продавец сказала, что препарат теперь с осени рецептурный и нужно назначение врача. Только предложила другие обезболивающие, видимо, менее сильные», — рассказал один из клиентов в Нижневартовске. О похожей ситуации говорят и жители Сургута. Клиенты заметили, что рецепт стали просить и при покупке другого обезболивающего. «На „Найз“ сказали, что нужен рецепт от врача. Мол, все что с нимесулидом теперь только так продают. Говорят, берите ибупрофен. Хотя даже еще осенью продавали и „Нимесил“ без каких-то бумажек», — добавляет другой клиент из Сургута. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в департаменте здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на рост цен на лекарства. Тогда речь тоже шла о болеутоляющих препаратах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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