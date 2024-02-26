Силовики раскрыли подробности смерти парня, чье тело нашли в лесу под Екатеринбургом

Тело Никиты Лебедя, пропавшего осенью под Екатеринбургом, отправят на экспертизу

27 февраля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Медэксперты проведут вскрытие, чтобы выяснить причины смерти Никиты Лебедя Фото: Анна Майорова © URA.RU Смерть 21-летнего екатеринбуржца Никиты Лебедя, который пропал в октябре 2023 года, по предварительным данным, не носит криминальный характер. Тело юноши отправят на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «По данному факту следственным отделом по г. Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в региональном СКР. В областном ГУ МВД корреспонденту агентства заявили, что сообщение об обнаружении тела Никиты Лебедя поступило в полицию 25 февраля. «Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», — сообщили в ведомстве. Никита Лебедь пропал на Уралмаше 21 октября 2023 года. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. С собой у юноши были телефон и банковская карта. Домой Никита так и не вернулся. Волонтеры искали парня на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы, в лесном массиве. Позже появилась информация в СМИ о том, что Лебедь писал подруге о желании покончить с собой. Информацию о гибели юноши URA.RU сообщила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лис.

Смерть 21-летнего екатеринбуржца Никиты Лебедя, который пропал в октябре 2023 года, по предварительным данным, не носит криминальный характер. Тело юноши отправят на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «По данному факту следственным отделом по г. Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в региональном СКР. В областном ГУ МВД корреспонденту агентства заявили, что сообщение об обнаружении тела Никиты Лебедя поступило в полицию 25 февраля. «Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», — сообщили в ведомстве. Никита Лебедь пропал на Уралмаше 21 октября 2023 года. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. С собой у юноши были телефон и банковская карта. Домой Никита так и не вернулся. Волонтеры искали парня на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы, в лесном массиве. Позже появилась информация в СМИ о том, что Лебедь писал подруге о желании покончить с собой. Информацию о гибели юноши URA.RU сообщила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лис.