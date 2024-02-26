Сотрудникам Тюменской облдумы в 2,5 раза увеличили выплаты в командировках

Сотрудники Тюменской облдумы, помощники депутатов и их водители будут получать в 2,5 раза больше суточных при нахождении в командировках. Информация представлена в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
«Суточные возмещаются командированному лицу за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ в размере 500 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в размере 700 рублей», — говорится в документе.
Столько положено к выплате сотрудникам облдумы, помощникам депутатов и их водителям. Ранее эти выплаты регламентировались распоряжением от декабря 2019 года, и тогда суммы суточных были в 2,5 (2,3) раза меньше — 200 и 300 рублей соответственно.
Сотрудникам также возместят стоимость проезда и найм жилья в населенных пунктах, в которые они отправятся. На самолетах за счет бюджета летать разрешено только экономом, а вот в поездах можно взять место в купе. Номера в гостиницах сотрудникам парламента положены одноместные, а за мини-бар и дополнительные услуги заплатить придется из своего кармана.
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