26 февраля 2024

Сотрудникам Тюменской облдумы в 2,5 раза увеличили выплаты в командировках

© Служба новостей «URA.RU»
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С 200 и 300 рублей в день суточные выросли до 500 и 700 рублей Фото:

Сотрудники Тюменской облдумы, помощники депутатов и их водители будут получать в 2,5 раза больше суточных при нахождении в командировках. Информация представлена в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

«Суточные возмещаются командированному лицу за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ в размере 500 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в размере 700 рублей», — говорится в документе.

Столько положено к выплате сотрудникам облдумы, помощникам депутатов и их водителям. Ранее эти выплаты регламентировались распоряжением от декабря 2019 года, и тогда суммы суточных были в 2,5 (2,3) раза меньше — 200 и 300 рублей соответственно.

Сотрудникам также возместят стоимость проезда и найм жилья в населенных пунктах, в которые они отправятся. На самолетах за счет бюджета летать разрешено только экономом, а вот в поездах можно взять место в купе. Номера в гостиницах сотрудникам парламента положены одноместные, а за мини-бар и дополнительные услуги заплатить придется из своего кармана.

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Сотрудники Тюменской облдумы, помощники депутатов и их водители будут получать в 2,5 раза больше суточных при нахождении в командировках. Информация представлена в документе, который есть в распоряжении URA.RU. «Суточные возмещаются командированному лицу за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ в размере 500 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в размере 700 рублей», — говорится в документе. Столько положено к выплате сотрудникам облдумы, помощникам депутатов и их водителям. Ранее эти выплаты регламентировались распоряжением от декабря 2019 года, и тогда суммы суточных были в 2,5 (2,3) раза меньше — 200 и 300 рублей соответственно. Сотрудникам также возместят стоимость проезда и найм жилья в населенных пунктах, в которые они отправятся. На самолетах за счет бюджета летать разрешено только экономом, а вот в поездах можно взять место в купе. Номера в гостиницах сотрудникам парламента положены одноместные, а за мини-бар и дополнительные услуги заплатить придется из своего кармана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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