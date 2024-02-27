Сотни подвалов Челябинска затопило канализацией

Прочистка колодцев носит временный эффект Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска порядка 150 подвалов многоквартирных домов затопило канализационными водами. Похожая проблема зафиксирована в Советском районе. О причинах потопа сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В двух районах Челябинска массово затопило подвалы домов сточными водами. Счет идет на сотни объектов, где в подвалах плавают разнообразные отходы жизнедеятельности. Причина банальна — существенный износ системы водоотведения, все колодцы забиты, поэтому осушение подвалов носит временный эффект, система переполняется и вновь топит те же дома», — сообщил URA.RU источник.

По словам источника URA.RU, речь идет о проблеме, которая касается целых микрорайонов. Стоимость ремонта или замены старых коммуникаций, по его словам, исчисляется миллиардами рублей.

Ранее URA.RU сообщало о подвале многоквартирного дома в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, который с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Прокуратура района приняла меры реагирования. Данный подвал осушили.