Ямальские победители «Лидеров России» уехали работать в другие регионы

27 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Управленцы, представлявшие ЯНАО на всероссийском конкурсе, уехали из региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальские победители всероссийского конкурса «Лидеры Росии» Виктор Шапаускас и Никита Чигин уволились и уехали из округа. По словам инсайдеров URA.RU, причиной переезда могли стать конфликты обоих управленцев с местными чиновниками. «У бывшего главы „Ямалавтодора“ Шапаускаса был конфликт с директором депдорхоза Коневым. В итоге Шапаускас пересел в кресло директора по развитию „Ресайклердорстроя“ и с Ямалом работает только косвенно. Чигин же в прошлом возглавлял дирекцию по учету и содержанию казенного имущества, но серьезно повздорил с правой рукой губернатора Артюхова Калининым, его дирекцию расформировали, и Чигин переехал в Москву. Получается, что лидеры Ямалу сегодня не очень-то и нужны», — рассказали агентству источники в политических структурах. Правительство ЯНАО официально поздравило победителей «Лидеров России». Власти отметили заслуги Шапаускаса и Чигина перед округом. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником для суперфиналистов «Лидеров России». Редакция направила в пресс-службу губернатора ЯНАО запрос на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.

Ямальские победители всероссийского конкурса «Лидеры Росии» Виктор Шапаускас и Никита Чигин уволились и уехали из округа. По словам инсайдеров URA.RU, причиной переезда могли стать конфликты обоих управленцев с местными чиновниками. «У бывшего главы „Ямалавтодора“ Шапаускаса был конфликт с директором депдорхоза Коневым. В итоге Шапаускас пересел в кресло директора по развитию „Ресайклердорстроя“ и с Ямалом работает только косвенно. Чигин же в прошлом возглавлял дирекцию по учету и содержанию казенного имущества, но серьезно повздорил с правой рукой губернатора Артюхова Калининым, его дирекцию расформировали, и Чигин переехал в Москву. Получается, что лидеры Ямалу сегодня не очень-то и нужны», — рассказали агентству источники в политических структурах. Правительство ЯНАО официально поздравило победителей «Лидеров России». Власти отметили заслуги Шапаускаса и Чигина перед округом. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником для суперфиналистов «Лидеров России». Редакция направила в пресс-службу губернатора ЯНАО запрос на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.