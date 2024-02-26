26 февраля 2024

Ямальские победители «Лидеров России» уехали работать в другие регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком. Курган, чиновник, пустое кресло, вакансии, должность
Управленцы, представлявшие ЯНАО на всероссийском конкурсе, уехали из региона Фото:

Ямальские победители всероссийского конкурса «Лидеры Росии» Виктор Шапаускас и Никита Чигин уволились и уехали из округа. По словам инсайдеров URA.RU, причиной переезда могли стать конфликты обоих управленцев с местными чиновниками.

«У бывшего главы „Ямалавтодора“ Шапаускаса был конфликт с директором депдорхоза Коневым. В итоге Шапаускас пересел в кресло директора по развитию „Ресайклердорстроя“ и с Ямалом работает только косвенно. Чигин же в прошлом возглавлял дирекцию по учету и содержанию казенного имущества, но серьезно повздорил с правой рукой губернатора Артюхова Калининым, его дирекцию расформировали, и Чигин переехал в Москву. Получается, что лидеры Ямалу сегодня не очень-то и нужны», — рассказали агентству источники в политических структурах.

Правительство ЯНАО официально поздравило победителей «Лидеров России». Власти отметили заслуги Шапаускаса и Чигина перед округом. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником для суперфиналистов «Лидеров России».

Редакция направила в пресс-службу губернатора ЯНАО запрос на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.

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Ямальские победители всероссийского конкурса «Лидеры Росии» Виктор Шапаускас и Никита Чигин уволились и уехали из округа. По словам инсайдеров URA.RU, причиной переезда могли стать конфликты обоих управленцев с местными чиновниками. «У бывшего главы „Ямалавтодора“ Шапаускаса был конфликт с директором депдорхоза Коневым. В итоге Шапаускас пересел в кресло директора по развитию „Ресайклердорстроя“ и с Ямалом работает только косвенно. Чигин же в прошлом возглавлял дирекцию по учету и содержанию казенного имущества, но серьезно повздорил с правой рукой губернатора Артюхова Калининым, его дирекцию расформировали, и Чигин переехал в Москву. Получается, что лидеры Ямалу сегодня не очень-то и нужны», — рассказали агентству источники в политических структурах. Правительство ЯНАО официально поздравило победителей «Лидеров России». Власти отметили заслуги Шапаускаса и Чигина перед округом. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов станет наставником для суперфиналистов «Лидеров России». Редакция направила в пресс-службу губернатора ЯНАО запрос на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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