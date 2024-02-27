Девять статусных пермяков пригласили в Москву на послание Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля Фото:

В состав пермской делегации, которая приглашена на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, а также спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона.

«Состав делегации — традиционен. Это губернатор, спикер, пять депутатов госдумы от региона и два сенатора», — отметил источник.

В 2023 году на оглашение послания ездил и занимавший в то время пост мэра Перми Алексей Демкин. Нового главы города Эдуарда Соснина в списке приглашенных нет. «Приглашение Демкина на послание в 2023 году было, скорее, исключением, чем правилом. Тогда в Гостином дворе было всего 10 мэров: Пермь, Тюмень, Нижний Тагил и семеро глав муниципальных образований (районы, поселения)», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Сейчас в Госдуме Пермский край представляют Антон Немкин, Ирина Ивенских, Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин и Роман Водянов. В Совете Федерации от Прикамья работают Алексей Пушков и Андрей Климов. Путин обратится к федеральному собранию 29 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что посмотреть послание в Перми можно в кинотеатре. Все билеты уже забронированы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В состав пермской делегации, которая приглашена на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, а также спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. «Состав делегации — традиционен. Это губернатор, спикер, пять депутатов госдумы от региона и два сенатора», — отметил источник. В 2023 году на оглашение послания ездил и занимавший в то время пост мэра Перми Алексей Демкин. Нового главы города Эдуарда Соснина в списке приглашенных нет. «Приглашение Демкина на послание в 2023 году было, скорее, исключением, чем правилом. Тогда в Гостином дворе было всего 10 мэров: Пермь, Тюмень, Нижний Тагил и семеро глав муниципальных образований (районы, поселения)», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Сейчас в Госдуме Пермский край представляют Антон Немкин, Ирина Ивенских, Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин и Роман Водянов. В Совете Федерации от Прикамья работают Алексей Пушков и Андрей Климов. Путин обратится к федеральному собранию 29 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что посмотреть послание в Перми можно в кинотеатре. Все билеты уже забронированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...