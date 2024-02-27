Девять статусных пермяков пригласили в Москву на послание Путина

Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В состав пермской делегации, которая приглашена на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, а также спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона.

«Состав делегации — традиционен. Это губернатор, спикер, пять депутатов госдумы от региона и два сенатора», — отметил источник.

В 2023 году на оглашение послания ездил и занимавший в то время пост мэра Перми Алексей Демкин. Нового главы города Эдуарда Соснина в списке приглашенных нет. «Приглашение Демкина на послание в 2023 году было, скорее, исключением, чем правилом. Тогда в Гостином дворе было всего 10 мэров: Пермь, Тюмень, Нижний Тагил и семеро глав муниципальных образований (районы, поселения)», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Сейчас в Госдуме Пермский край представляют Антон Немкин, Ирина Ивенских, Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин и Роман Водянов. В Совете Федерации от Прикамья работают Алексей Пушков и Андрей Климов. Путин обратится к федеральному собранию 29 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что посмотреть послание в Перми можно в кинотеатре. Все билеты уже забронированы.