ТАСС: ВСУ отступили с позиций под Авдеевкой

27 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

ВСУ отступили от своих позиций после удара ВС РФ по Орловке, заявил Игорь Кимановский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска были вынуждены покинуть часть своих позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло в результате массированных атак со стороны российских сил. «В результате одного мощного удара часть позиций у села Орловка были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он пояснил, что оставленные украинской армией позиции были второй линией обороны после Авдеевки. Побег ВСУ спровоцировали мощные удары ВС РФ, заключил Кимаковский. Ранее стало известно о взятии Авдеевки российскими войсками. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в результате боев за город ВСУ потеряли более 1500 военных. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке населенного пункта от украинских подразделений.

Украинские войска были вынуждены покинуть часть своих позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло в результате массированных атак со стороны российских сил. «В результате одного мощного удара часть позиций у села Орловка были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он пояснил, что оставленные украинской армией позиции были второй линией обороны после Авдеевки. Побег ВСУ спровоцировали мощные удары ВС РФ, заключил Кимаковский. Ранее стало известно о взятии Авдеевки российскими войсками. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в результате боев за город ВСУ потеряли более 1500 военных. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке населенного пункта от украинских подразделений.