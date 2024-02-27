ТАСС: ВСУ отступили с позиций под Авдеевкой

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Вооруженные силы Украины. stock, урал, военные, украина, всу,  stock
ВСУ отступили от своих позиций после удара ВС РФ по Орловке, заявил Игорь Кимановский Фото:
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Украинские войска были вынуждены покинуть часть своих позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло в результате массированных атак со стороны российских сил.

«В результате одного мощного удара часть позиций у села Орловка были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он пояснил, что оставленные украинской армией позиции были второй линией обороны после Авдеевки. Побег ВСУ спровоцировали мощные удары ВС РФ, заключил Кимаковский.

Ранее стало известно о взятии Авдеевки российскими войсками. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в результате боев за город ВСУ потеряли более 1500 военных. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке населенного пункта от украинских подразделений.

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Украинские войска были вынуждены покинуть часть своих позиций на второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло в результате массированных атак со стороны российских сил. «В результате одного мощного удара часть позиций у села Орловка были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он пояснил, что оставленные украинской армией позиции были второй линией обороны после Авдеевки. Побег ВСУ спровоцировали мощные удары ВС РФ, заключил Кимаковский. Ранее стало известно о взятии Авдеевки российскими войсками. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в результате боев за город ВСУ потеряли более 1500 военных. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке населенного пункта от украинских подразделений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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