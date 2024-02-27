Медведев поставил диагноз Макрону в ответ на предложение отправить войска НАТО на Украину

Медведев: у Макрона недержание речи

27 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев порекомендовал Эммануэлю Макрону перестать употреблять устрицы и шампанское Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента Франции Эммануэля Макрона недержание речи. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение Макрона отправить войска НАТО на Украину. По словам Медведева, французскому президенту «моча в голову ударила», «У действующего президента Франции <…> Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», заявил Медведев в своем telegram-канале . По его словам, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Медведев посоветовал президенту Франции сменить рацион питания. Он отметил, что Макрон не в том возрасте, чтобы употреблять устрицы и шампанское. Ранее Макрон не исключил возможности отправки военных НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон уже не в первый раз обсуждает отправку войск на Украину. Однако страны Запада осознают опасность конфликта с РФ.

У президента Франции Эммануэля Макрона недержание речи. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение Макрона отправить войска НАТО на Украину. По словам Медведева, французскому президенту «моча в голову ударила», «У действующего президента Франции <…> Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», заявил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Медведев посоветовал президенту Франции сменить рацион питания. Он отметил, что Макрон не в том возрасте, чтобы употреблять устрицы и шампанское. Ранее Макрон не исключил возможности отправки военных НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон уже не в первый раз обсуждает отправку войск на Украину. Однако страны Запада осознают опасность конфликта с РФ.