Медведев поставил диагноз Макрону в ответ на предложение отправить войска НАТО на Украину

Медведев: у Макрона недержание речи
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев порекомендовал Эммануэлю Макрону перестать употреблять устрицы и шампанское Фото:

У президента Франции Эммануэля Макрона недержание речи. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение Макрона отправить войска НАТО на Украину. По словам Медведева, французскому президенту «моча в голову ударила»,

«У действующего президента Франции <…> Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», заявил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой.

Медведев посоветовал президенту Франции сменить рацион питания. Он отметил, что Макрон не в том возрасте, чтобы употреблять устрицы и шампанское.

Ранее Макрон не исключил возможности отправки военных НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон уже не в первый раз обсуждает отправку войск на Украину. Однако страны Запада осознают опасность конфликта с РФ.

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У президента Франции Эммануэля Макрона недержание речи. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение Макрона отправить войска НАТО на Украину. По словам Медведева, французскому президенту «моча в голову ударила», «У действующего президента Франции <…> Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», заявил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Медведев посоветовал президенту Франции сменить рацион питания. Он отметил, что Макрон не в том возрасте, чтобы употреблять устрицы и шампанское. Ранее Макрон не исключил возможности отправки военных НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Макрон уже не в первый раз обсуждает отправку войск на Украину. Однако страны Запада осознают опасность конфликта с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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