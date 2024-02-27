На «Курганприборе» озвучили дату начала строительства элитного комплекса

Элитный ЖК на бывшей территории завода Кургана начнут строить в 2025 году

28 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

На бывшей территории «Дормаша» построят два элитных дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Элитный жилой комплекс на бывшей территории завода «Дормаш» в Кургане начнут строить ориентировочно в 2025 году после того, как будут проведены все проектные работы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель гендиректора предприятия «Курганприбор» Александр Маклыгин. Площадка принадлежит сенатору Сергею Муратову, который раньше владел оборонным заводом. «На сегодняшний день ведутся проектные работы. Площадка непростая. На ней находится два памятника архитектуры. В частности, казенный винный склад. Также есть охранные зоны, все нужно соблюсти. Ориентировочно, строительство элитного комплекса запланировано на 2025 год», — рассказал Маклыгин. Работы по строительству кафе и ресторанов будут вестись параллельно. Элитный комплекс будет состоять из двух 12-этажных жилых домов, которые будут носить имена выдающихся курганских меценатов — Балакшина и Смолина. По словам владельца площадки Сергея Муратова, казенный винный склад задаст стиль всему новому кварталу. Идея создания жилого комплекса была поддержана главой региона Вадимом Шумковым, отмечал сенатор.

Элитный жилой комплекс на бывшей территории завода «Дормаш» в Кургане начнут строить ориентировочно в 2025 году после того, как будут проведены все проектные работы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель гендиректора предприятия «Курганприбор» Александр Маклыгин. Площадка принадлежит сенатору Сергею Муратову, который раньше владел оборонным заводом. «На сегодняшний день ведутся проектные работы. Площадка непростая. На ней находится два памятника архитектуры. В частности, казенный винный склад. Также есть охранные зоны, все нужно соблюсти. Ориентировочно, строительство элитного комплекса запланировано на 2025 год», — рассказал Маклыгин. Работы по строительству кафе и ресторанов будут вестись параллельно. Элитный комплекс будет состоять из двух 12-этажных жилых домов, которые будут носить имена выдающихся курганских меценатов — Балакшина и Смолина. По словам владельца площадки Сергея Муратова, казенный винный склад задаст стиль всему новому кварталу. Идея создания жилого комплекса была поддержана главой региона Вадимом Шумковым, отмечал сенатор.