В городе-спутнике Екатеринбурга разругались мэр и «коммунальный король»

Мэр Среднеуральска столкнулся с бизнесменом в разгар подготовки к выборам

27 февраля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Сам Алексей Стасенок говорит, что разногласий с бизнесменом у него нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) в разгар подготовки к президентским выборам произошел конфликт между мэром Алексеем Стасенком (считается протеже УГМК) и бизнесменом Дмитрием Липиным, который возглавляет местное отделение «Единой России» и, по данным URA.RU, контролирует большинство в городской думе. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника. По словам одного из них, все началось во время «формирования заявок на реконструкцию очистных сооружений». «Липин был слишком навязчив, обозначая свои интересы. Стасенку это не понравилось, и он отказал», — поделился собеседник. История с ремонтом почти полностью изношенных очистных в Среднеуральске тянется с 2019 года. Тогда попытку отремонтировать их делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт с подрядчиком и заключил новый. Спустя время следователи возбудили бесфигурантное уголовное дело по статье о халатности, контракт вновь был расторгнут. Очередную попытку реконструировать очистные сделал Стасенок, ставший мэром в сентябре 2023 года. Но три компании, которые становились победителем конкурса, так и не приступили к работам по разным причинам. Последний контракт сорвался 15 февраля. Известно также, что деньги на этот проект выделил губернатор Евгений Куйвашев (90% из областного бюджета при начальной стоимости контракта 1,9 млрд). Новость по теме Прокуратура сорвала проект, на который Куйвашев выделил больше миллиарда, из-за венгерского следа Второй источник агентства подтвердил, что конфликт между Стасенком и Липиным есть, но называть причины не стал. В то время как сам Стасенок заявил корреспонденту, что за год работы в администрации у него не было серьезных разногласий ни с Липиным, ни с гордумой. К информации о том, что у бизнесмена есть интерес к очистным сооружениям, Стасенок также отнесся скептически. «Компаний, которые могут выполнять такие [крупные] контракты, в области по пальцам пересчитать. У Липина к очистным нет бизнес-интереса», — заверил чиновник. «Не собирался и не собираюсь заниматься этим вопросом. С администрацией мы работаем дружно. Если возникают вопросы, обсуждаем сообща», — прокомментировал Липин. Ему принадлежат три управляющие компании в городе, в том числе крупнейшая — УК «РЭМП-Среднеуральск». По некоторым данным, к Липину — по крайней мере до последнего времени — прислушивались до восьми из 15 депутатов. Он также возглавляет среднеуральское отделение «Единой России». Среднеуральск считается одной из самых проблемных с электоральной точки зрения территорией на карте региона. В 2022 году за губернатора проголосовали всего 54,8% избирателей при том, что Куйвашев победил с 65,78% голосов. По словам третьего собеседника, конфликт может угрожать властям невыполнением установленных KPI по явке, легитимности голосования и уровню поддержки «основного кандидата». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) в разгар подготовки к президентским выборам произошел конфликт между мэром Алексеем Стасенком (считается протеже УГМК) и бизнесменом Дмитрием Липиным, который возглавляет местное отделение «Единой России» и, по данным URA.RU, контролирует большинство в городской думе. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника. По словам одного из них, все началось во время «формирования заявок на реконструкцию очистных сооружений». «Липин был слишком навязчив, обозначая свои интересы. Стасенку это не понравилось, и он отказал», — поделился собеседник. История с ремонтом почти полностью изношенных очистных в Среднеуральске тянется с 2019 года. Тогда попытку отремонтировать их делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт с подрядчиком и заключил новый. Спустя время следователи возбудили бесфигурантное уголовное дело по статье о халатности, контракт вновь был расторгнут. Очередную попытку реконструировать очистные сделал Стасенок, ставший мэром в сентябре 2023 года. Но три компании, которые становились победителем конкурса, так и не приступили к работам по разным причинам. Последний контракт сорвался 15 февраля. Известно также, что деньги на этот проект выделил губернатор Евгений Куйвашев (90% из областного бюджета при начальной стоимости контракта 1,9 млрд). Второй источник агентства подтвердил, что конфликт между Стасенком и Липиным есть, но называть причины не стал. В то время как сам Стасенок заявил корреспонденту, что за год работы в администрации у него не было серьезных разногласий ни с Липиным, ни с гордумой. К информации о том, что у бизнесмена есть интерес к очистным сооружениям, Стасенок также отнесся скептически. «Компаний, которые могут выполнять такие [крупные] контракты, в области по пальцам пересчитать. У Липина к очистным нет бизнес-интереса», — заверил чиновник. «Не собирался и не собираюсь заниматься этим вопросом. С администрацией мы работаем дружно. Если возникают вопросы, обсуждаем сообща», — прокомментировал Липин. Ему принадлежат три управляющие компании в городе, в том числе крупнейшая — УК «РЭМП-Среднеуральск». По некоторым данным, к Липину — по крайней мере до последнего времени — прислушивались до восьми из 15 депутатов. Он также возглавляет среднеуральское отделение «Единой России». Среднеуральск считается одной из самых проблемных с электоральной точки зрения территорией на карте региона. В 2022 году за губернатора проголосовали всего 54,8% избирателей при том, что Куйвашев победил с 65,78% голосов. По словам третьего собеседника, конфликт может угрожать властям невыполнением установленных KPI по явке, легитимности голосования и уровню поддержки «основного кандидата».