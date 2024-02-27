В Минобороны подтвердили уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

27 февраля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Танк Abrams был уничтожен на авдеевском направлении, сообщили в МО РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Американский танк M1 Abrams был уничтожен на авдеевском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив недавнюю информацию военкоров и журналистов о поражении боевой машины. «На авдеевском направлении противник потерял 2 танка, в том числе Abrams», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также на авдеевском направлении противник потерял до 485 военных.



Впервые об уничтожении боевой машины сообщил журналист Владимир Соловьев в специальном репортаже. По его данным, танки поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».

Американский танк M1 Abrams был уничтожен на авдеевском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив недавнюю информацию военкоров и журналистов о поражении боевой машины. «На авдеевском направлении противник потерял 2 танка, в том числе Abrams», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также на авдеевском направлении противник потерял до 485 военных. Впервые об уничтожении боевой машины сообщил журналист Владимир Соловьев в специальном репортаже. По его данным, танки поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».