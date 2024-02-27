В Минобороны подтвердили уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

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Танк Abrams был уничтожен на авдеевском направлении, сообщили в МО РФ Фото:

Американский танк M1 Abrams был уничтожен на авдеевском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив недавнюю информацию военкоров и журналистов о поражении боевой машины.

«На авдеевском направлении противник потерял 2 танка, в том числе Abrams», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также на авдеевском направлении противник потерял до 485 военных.

Впервые об уничтожении боевой машины сообщил журналист Владимир Соловьев в специальном репортаже. По его данным, танки поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».

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Американский танк M1 Abrams был уничтожен на авдеевском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив недавнюю информацию военкоров и журналистов о поражении боевой машины. «На авдеевском направлении противник потерял 2 танка, в том числе Abrams», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также на авдеевском направлении противник потерял до 485 военных. Впервые об уничтожении боевой машины сообщил журналист Владимир Соловьев в специальном репортаже. По его данным, танки поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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