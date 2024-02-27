Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский Су-25

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ был ликвидирован украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.», — сообщили в Минобороны РФ. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что истребители Военно-космических сил (ВКС) РФ сбили украинские штурмовики Су-25 в Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Также в ведомстве отметили, что ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском и запорожском направлениях.
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