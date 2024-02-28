Что происходит с ценами в России: глава ФАС отчитался перед Мишустиным

Глава ФАС заявил о тенденции к снижению цен на яйца в России

28 февраля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил главе ФАС контролировать цены на социально значимые продукты, лекарства и услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал о снижении цен на яйца, лекарства и другие социально значимые товары. Председатель российского правительства, в свою очередь, призвал жестко контролировать ценообразование в России. URA.RU рассказывает о главных заявлениях встречи. В России начали дешеветь яйца Глава ФАС доложил премьеру о наметившемся снижении стоимости мяса птицы и яиц. По его словам, были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости, в результате чего возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах. «Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Шаскольский. По его словам, ведомством была проведена работа с поставщиками и торговыми сетями по снижению отпускных цен. Сейчас наценка снижена до 6%. Снижены цены на 252 вида лекарств Руководитель ФАС отчитался премьеру о снижении цен на жизненно необходимые лекарства. «В результате в 2023 году были снижены цены на 252 лекарства, всего в перечне 815 препаратов. Повышение произошло в среднем на 0,4%», — заявил Шаскольский на встрече с Мишустиным. Он также напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина создан специальный фонд «Круг добра» для обеспечения детей с редкими заболеваниями необходимыми лекарствами. Благодаря ФАС фонду удалось сэкономить 12,5 млрд рублей. ФАС займется тарифами сотовой связи Шаскольский доложил премьеру о работе с операторами сотовой связи, которые занимают на рынке доминирующее положение и могут самостоятельно устанавливать тарифы на свои услуги. «По этой причине мы проверяем экономическую обоснованность установленных тарифов. Если мы видим рост выручки и снижение затрат при этом, неисполнение инвестиционных программ, затраты, которые не связаны с развитием услуг связи, — мы выдаем предписание снизить цены», — рассказал глава ФАС. Руководитель антимонопольного ведомства отметил, что благодаря жалобам граждан установлены факты взимания «большой четверкой» операторов экономически необоснованных тарифов на раздачу мобильного интернета. ФАС приняты меры, плата за такие услуги отменена полностью. Цены на такси и каршеринг проверят Мишустин призвал руководителя ФАС контролировать цены на каршеринг и такси. Процессы динамического роста тарифов такси и цен на электронных площадках (маркетплейсах) вызвали обеспокоенность премьера. «Необходимо отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем… площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — отметил премьер, заявив, что у ФАС есть достаточно инструментов контроля за ценообразованием. Шаскольский рассказал, что вопрос динамического ценообразования не связан с ростом себестоимости, а только с рыночными механизмами спроса и предложения. ФАС направляет предостережения и иные акты реагирования в случае необоснованного роста тарифов. Что будет с ценами на гособоронзаказ Глава правительства дал поручение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому контролировать рост цен в сфере гособоронзаказа. Для этого, по словам Мишустина, необходимо наладить плотное взаимодействие с казначейством и налоговой службой. «Это очень важное направление, и ФАС здесь имеет все полномочия, чтобы эффективно заниматься, в том числе, и контрольными мероприятиями», — заявил Мишустин. В заключении глава правительства подчеркнул, что у антимонопольного органа достаточно полномочий для контроля гособоронзаказа. «Необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто завышает необоснованно цены на услуги, на поставку, и реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале Федеральной антимонопольной службы», — подытожил Михаил Мишустин. Регионы самостоятельно могут влиять на снижение цен Глава ФАС отметил, что, благодаря постановлению правительства № 662, субъекты Федерации наделены полномочиями влиять на ценообразование, оно позволяет заключать соглашения с бизнесом. Такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2200 производителей и продавцов. «Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо», — подчеркнул руководитель ФАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал о снижении цен на яйца, лекарства и другие социально значимые товары. Председатель российского правительства, в свою очередь, призвал жестко контролировать ценообразование в России. URA.RU рассказывает о главных заявлениях встречи. Глава ФАС доложил премьеру о наметившемся снижении стоимости мяса птицы и яиц. По его словам, были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости, в результате чего возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах. «Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Шаскольский. По его словам, ведомством была проведена работа с поставщиками и торговыми сетями по снижению отпускных цен. Сейчас наценка снижена до 6%. Руководитель ФАС отчитался премьеру о снижении цен на жизненно необходимые лекарства. «В результате в 2023 году были снижены цены на 252 лекарства, всего в перечне 815 препаратов. Повышение произошло в среднем на 0,4%», — заявил Шаскольский на встрече с Мишустиным. Он также напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина создан специальный фонд «Круг добра» для обеспечения детей с редкими заболеваниями необходимыми лекарствами. Благодаря ФАС фонду удалось сэкономить 12,5 млрд рублей. Шаскольский доложил премьеру о работе с операторами сотовой связи, которые занимают на рынке доминирующее положение и могут самостоятельно устанавливать тарифы на свои услуги. «По этой причине мы проверяем экономическую обоснованность установленных тарифов. Если мы видим рост выручки и снижение затрат при этом, неисполнение инвестиционных программ, затраты, которые не связаны с развитием услуг связи, — мы выдаем предписание снизить цены», — рассказал глава ФАС. Руководитель антимонопольного ведомства отметил, что благодаря жалобам граждан установлены факты взимания «большой четверкой» операторов экономически необоснованных тарифов на раздачу мобильного интернета. ФАС приняты меры, плата за такие услуги отменена полностью. Мишустин призвал руководителя ФАС контролировать цены на каршеринг и такси. Процессы динамического роста тарифов такси и цен на электронных площадках (маркетплейсах) вызвали обеспокоенность премьера. «Необходимо отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем… площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — отметил премьер, заявив, что у ФАС есть достаточно инструментов контроля за ценообразованием. Шаскольский рассказал, что вопрос динамического ценообразования не связан с ростом себестоимости, а только с рыночными механизмами спроса и предложения. ФАС направляет предостережения и иные акты реагирования в случае необоснованного роста тарифов. Глава правительства дал поручение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому контролировать рост цен в сфере гособоронзаказа. Для этого, по словам Мишустина, необходимо наладить плотное взаимодействие с казначейством и налоговой службой. «Это очень важное направление, и ФАС здесь имеет все полномочия, чтобы эффективно заниматься, в том числе, и контрольными мероприятиями», — заявил Мишустин. В заключении глава правительства подчеркнул, что у антимонопольного органа достаточно полномочий для контроля гособоронзаказа. «Необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто завышает необоснованно цены на услуги, на поставку, и реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале Федеральной антимонопольной службы», — подытожил Михаил Мишустин. Глава ФАС отметил, что, благодаря постановлению правительства № 662, субъекты Федерации наделены полномочиями влиять на ценообразование, оно позволяет заключать соглашения с бизнесом. Такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли свыше 2200 производителей и продавцов. «Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо», — подчеркнул руководитель ФАС.