Пермский госуниверситет получит 270 млн рублей на реконструкцию корпусов

Некоторые корпуса ПГНИУ являются объектами культурного наследия Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В 2024 году на реконструкцию двух корпусов Пермского классического университета (ПГНИУ) — №2 и №4 — будет выделено 270 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

«Стратегия развития ПГНИУ предполагает и развитие кампуса вуза, в частности, реконструкцию исторических зданий. При поддержке краевых и федеральных властей этом году на реконструкцию корпусов 2 и 4, которые являются объектами культурного наследия, из регионального бюджета будет направлено свыше 270 млн рублей», — говорится в сообщении.

Стратегию развития вуза до 2035 года и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов на днях презентовал наблюдательному совету, который возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Университет намерен развиваться в области технологий фотоники, микроэлектроники, разработки технологий снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, а также в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий и т. д. Махонин отметил, что пермские вузы должны разрабатывать собственные инновационные продукты и технологии. «Научно-исследовательский и образовательный потенциал вуза должен работать на развитие промышленного сектора региона», — поручил вузу губернатор.

Германов на заседании набсовета заявил, что важнейшая задача вуза — развитие старейшего на Урале ботанического сада, о закрытии которого ходили слухи. Сейчас ПГНИУ ведет переговоры с «индустриальными партнерами». Будет развиваться и Соликамский филиал ПГНИУ: Махонин поручил вузу «сформировать предложения по повышению его привлекательности». Этот филиал важен для Березников и Соликамска.

Махонин также подчеркнул, что вузу надо сосредоточиться на обновлении материально-технической базы и на создании комфортной среды в университетском городке. Для этого ПГНИУ должен работать с предприятиями и привлекать «все возможные источники финансирования».