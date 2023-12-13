Пермяки попросили Путина сохранить ботанический сад

Согласно неутвержденной программе, ботанический сад планируют ликвидировать в 2025 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудники пермского госуниверситета обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить Ботанический сад А. Г. Генкеля. Свою просьбу пермяки отправили на прямую линию, которая состоится 14 декабря.

«Мы отправили на прямую линию с президентом обращение коллектива ботанического сада. Мы говорим в нем, что за последний год при смене руководства происходит сокращение штатов, увеличивается нагрузка на сотрудников без увеличения заработной платы. А часть подразделений и вовсе объявлены непрофильными», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на директора Ботанического сада Сергея Шумихина.

Уточняется, что руководство университета просит ботанический сад приносить прибыль. Но по словам Шумихина, это невозможно, а все ботанические сады мира — дотационные учреждения. Также сотрудники сада утверждают, что видели документ, где сообщается о его ликвидации до 2025 года. «Сейчас исполняющий обязанности ректора университета утверждает, что планов закрывать ботанический сад не было. Но документ, который попал к нам в руки, прямо говорит об обратном», — сообщил Шумихин.

Ранее стало известно, что ботанический сад ПГНИУ планируют переделать в питомник для выращивания растений. Сотрудники сада обратились к ректору с просьбой сохранить его.