Жители Курганской области отправили более 100 автомобилей в зону боевых действий

27 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Автопомощь военным в зоне СВО от курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные, находящиеся в хоне СВО, получили из Курганской области более ста машин. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков. «С осени 2022 года Курганская область передала военным, участвующим в СВО, для решения боевых задач более 100 автомашин», — сообщил губернатор подписчикам своего telegram-канала. По данным политика, преимущественно в зону СВО отсылали УАЗы и «Нивы». Шумков поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе и отсылке транспорта. «Вы все большие молодцы! Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — закончил свой пост курганский глава. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вместе с губернатором отправили более 30 тонн груза в зону СВО. Также помимо фур с грузом были отправлены 13 автомобилей.

Военные, находящиеся в хоне СВО, получили из Курганской области более ста машин. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков. «С осени 2022 года Курганская область передала военным, участвующим в СВО, для решения боевых задач более 100 автомашин», — сообщил губернатор подписчикам своего telegram-канала. По данным политика, преимущественно в зону СВО отсылали УАЗы и «Нивы». Шумков поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе и отсылке транспорта. «Вы все большие молодцы! Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — закончил свой пост курганский глава. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вместе с губернатором отправили более 30 тонн груза в зону СВО. Также помимо фур с грузом были отправлены 13 автомобилей.