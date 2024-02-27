Жители Курганской области отправили более 100 автомобилей в зону боевых действий

Военные, находящиеся в хоне СВО, получили из Курганской области более ста машин. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.
«С осени 2022 года Курганская область передала военным, участвующим в СВО, для решения боевых задач более 100 автомашин», — сообщил губернатор подписчикам своего telegram-канала. По данным политика, преимущественно в зону СВО отсылали УАЗы и «Нивы».
Шумков поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе и отсылке транспорта. «Вы все большие молодцы! Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — закончил свой пост курганский глава.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вместе с губернатором отправили более 30 тонн груза в зону СВО. Также помимо фур с грузом были отправлены 13 автомобилей.
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