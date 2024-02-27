Жители Курганской области отправили более 100 автомобилей в зону боевых действий

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Отправка груза на СВО с Шумковым. Курган, символ z, гумманитарная помощь, груз сво
Автопомощь военным в зоне СВО от курганцев Фото:
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Военные, находящиеся в хоне СВО, получили из Курганской области более ста машин. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

«С осени 2022 года Курганская область передала военным, участвующим в СВО, для решения боевых задач более 100 автомашин», — сообщил губернатор подписчикам своего telegram-канала. По данным политика, преимущественно в зону СВО отсылали УАЗы и «Нивы».

Шумков поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе и отсылке транспорта. «Вы все большие молодцы! Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — закончил свой пост курганский глава.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вместе с губернатором отправили более 30 тонн груза в зону СВО. Также помимо фур с грузом были отправлены 13 автомобилей.

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Военные, находящиеся в хоне СВО, получили из Курганской области более ста машин. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков. «С осени 2022 года Курганская область передала военным, участвующим в СВО, для решения боевых задач более 100 автомашин», — сообщил губернатор подписчикам своего telegram-канала. По данным политика, преимущественно в зону СВО отсылали УАЗы и «Нивы». Шумков поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе и отсылке транспорта. «Вы все большие молодцы! Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — закончил свой пост курганский глава. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вместе с губернатором отправили более 30 тонн груза в зону СВО. Также помимо фур с грузом были отправлены 13 автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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