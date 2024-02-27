Команда губернатора гасит опасный конфликт в пригороде Екатеринбурга

27 февраля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву важно заморозить все склоки в истеблишменте Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство Свердловской области взяло на контроль опасный (в преддверии президентских выборов) муниципальный конфликт — в Среднеуральске, между мэром Алексеем Стасенком и влиятельным бизнесменом Дмитрием Липиным. Как стало известно URA.RU, вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за спокойную подготовку региона к голосованию 15—17 марта, встретился со Стасенком во время своего турне по городам. Конфликт, как сообщали источники агентства, завязался из-за того, что Стасенок (считается протеже УГМК) якобы отказался прислушиваться к Липину при определении подрядчика в реконструкции очистных сооружений. Липин владеет крупнейшими управляющими компаниями Среднеуральска, контролирует большинство в гордуме и занимает пост секретаря местной «Единой России», потому при желании может дестабилизировать политическую обстановку на территории. «Чемезов в середине февраля приезжал в Среднеуральск и обсуждал со Стасенком ситуацию. Мэру будет оказана поддержка», — рассказал собеседник в окружении Стасенка. По его данным, Липин вскоре лишится руководящей должности в ЕР, а его депутатов уже перевербовывают. «От него „ушли“ два-три человека, в том числе [спикер Вениамин] Бикташев», — добавил источник. Другой источник при этом сказал, что Чемезов пока просто наблюдает и какие-либо решения о будущем Липина будут приниматься только после выборов. Новость по теме В городе-спутнике Екатеринбурга разругались мэр и «коммунальный король» По некоторым данным, вступиться за бизнесмена пытается первый вице-спикер свердловского заксо Дмитрий Жуков — глава областного исполкома «Единой России». Узнать, так ли это, у него самого к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок. Сами Липин и Стасенок утверждают, что никаких разногласий у них нет. А Олег Чемезов заявил корреспонденту: «На фоне выборов президента России местечковые амбиции и конфликты не имеют значения». Среднеуральск и без того считается непростой с электоральной точки зрения территорией. В 2022 году на выборах губернатора глава региона Евгений Куйвашев получил там всего 54,8% при общеобластных 65,78% голосов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Свердловской области взяло на контроль опасный (в преддверии президентских выборов) муниципальный конфликт — в Среднеуральске, между мэром Алексеем Стасенком и влиятельным бизнесменом Дмитрием Липиным. Как стало известно URA.RU, вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за спокойную подготовку региона к голосованию 15—17 марта, встретился со Стасенком во время своего турне по городам. Конфликт, как сообщали источники агентства, завязался из-за того, что Стасенок (считается протеже УГМК) якобы отказался прислушиваться к Липину при определении подрядчика в реконструкции очистных сооружений. Липин владеет крупнейшими управляющими компаниями Среднеуральска, контролирует большинство в гордуме и занимает пост секретаря местной «Единой России», потому при желании может дестабилизировать политическую обстановку на территории. «Чемезов в середине февраля приезжал в Среднеуральск и обсуждал со Стасенком ситуацию. Мэру будет оказана поддержка», — рассказал собеседник в окружении Стасенка. По его данным, Липин вскоре лишится руководящей должности в ЕР, а его депутатов уже перевербовывают. «От него „ушли“ два-три человека, в том числе [спикер Вениамин] Бикташев», — добавил источник. Другой источник при этом сказал, что Чемезов пока просто наблюдает и какие-либо решения о будущем Липина будут приниматься только после выборов. По некоторым данным, вступиться за бизнесмена пытается первый вице-спикер свердловского заксо Дмитрий Жуков — глава областного исполкома «Единой России». Узнать, так ли это, у него самого к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок. Сами Липин и Стасенок утверждают, что никаких разногласий у них нет. А Олег Чемезов заявил корреспонденту: «На фоне выборов президента России местечковые амбиции и конфликты не имеют значения». Среднеуральск и без того считается непростой с электоральной точки зрения территорией. В 2022 году на выборах губернатора глава региона Евгений Куйвашев получил там всего 54,8% при общеобластных 65,78% голосов.