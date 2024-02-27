Офис главы Украины хочет обратиться в КС, чтобы Зеленского убрали

27 февраля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Весной заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд (КС) Украины относительно его легитимности на должности главы страны после истечения его полномочий 20 мая. Об этом сообщили источники в администрации главы Украины. «Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок», — заявили в администрации Зеленского. Слова передает украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис намерен уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов во время военного положения. Второй вопрос касается законности полномочий главы после истечения пятилетнего срока его пребывания на должности. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что президентские выборы на Украине пройдут в тот момент, когда будет снято военное положение в стране. Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы на Украине. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает.

Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд (КС) Украины относительно его легитимности на должности главы страны после истечения его полномочий 20 мая. Об этом сообщили источники в администрации главы Украины. «Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок», — заявили в администрации Зеленского. Слова передает украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис намерен уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов во время военного положения. Второй вопрос касается законности полномочий главы после истечения пятилетнего срока его пребывания на должности. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что президентские выборы на Украине пройдут в тот момент, когда будет снято военное положение в стране. Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы на Украине. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает.