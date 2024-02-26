Суд Салехарда встал на сторону семьи экс-чиновника, задолжавшего в бюджет 60 млн рублей

В ЯНАО суд снял арест с имущества фирм, замешанных в деле Виктора Калашникова

27 февраля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Суд Салехарда снял арест с имущества фирм, причастных к уголовному делу Калашникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд Салехарда (ЯНАО) снял арест с имущества предприятий, руководителей которых следствие подозревало в легализации денежных средств экс-директора окружного Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова, который был осужден за хищение 60 миллионов рублей. О решении суда сообщил URA.RU источник в судебном ведомстве. «Судейская коллегия под председательством Данила Яковлева отменила арест на имущество компаний «Ямалстройтранс», «Ямалкомплектсервис», «Северкомплектлогистик», на чьих руководителей «обладал серьезным влиянием» Калашников. Суд решил, что компании являются самостоятельными юрлицами и не несут ответственности за действия экс-чиновника, а доказательства, которые «могли бы поставить под сомнение добросовестность работы стороной обвинения не добыты», поэтому «реальные перспективы конфискации арестованного имущества не прослеживаются», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, фирма «Ямалстройтранс» на момент ареста имущества принадлежала брату осужденного экс-чиновника — Владимиру, а учредителем «Ямалкомплектсервис» была супруга Калашникова — Надежда. Арест на имущество был наложен 23 апреля 2021 года, речь идет о жилых и нежилых помещениях в Лабытнанги и Салехарде, объектах незавершенного строительства, грузовых и легковых автомобилях, а также земельных участках. Дело Калашникова выделено в отдельное производство и приостановлено из-за болезни обвиняемого. В отношении других фигурантов рассмотрение продолжается. Суд принимал решение о снятии ареста фактически в рамках другого дела, сообщил источник агентства в силовых структурах, позиция обвинения в отношении имущества указанных фирм остается неизменной, готовится апелляционная жалоба. Экс-чиновник был приговорен к реальному сроку по делу, в ходе которого была доказана его причастность в хищении 60 миллионов рублей. Осенью 2023 года суд в Архангельской области, в одной из колоний которой он отбывал наказание, заменил Калашникову меру пресечения на два года ограничения свободы и отпустил его домой. Сам Калашников не возместил денежные средства в бюджет, напротив, его долг увеличился за счет пени примерно на 800 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Салехарда (ЯНАО) снял арест с имущества предприятий, руководителей которых следствие подозревало в легализации денежных средств экс-директора окружного Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова, который был осужден за хищение 60 миллионов рублей. О решении суда сообщил URA.RU источник в судебном ведомстве. «Судейская коллегия под председательством Данила Яковлева отменила арест на имущество компаний «Ямалстройтранс», «Ямалкомплектсервис», «Северкомплектлогистик», на чьих руководителей «обладал серьезным влиянием» Калашников. Суд решил, что компании являются самостоятельными юрлицами и не несут ответственности за действия экс-чиновника, а доказательства, которые «могли бы поставить под сомнение добросовестность работы стороной обвинения не добыты», поэтому «реальные перспективы конфискации арестованного имущества не прослеживаются», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, фирма «Ямалстройтранс» на момент ареста имущества принадлежала брату осужденного экс-чиновника — Владимиру, а учредителем «Ямалкомплектсервис» была супруга Калашникова — Надежда. Арест на имущество был наложен 23 апреля 2021 года, речь идет о жилых и нежилых помещениях в Лабытнанги и Салехарде, объектах незавершенного строительства, грузовых и легковых автомобилях, а также земельных участках. Дело Калашникова выделено в отдельное производство и приостановлено из-за болезни обвиняемого. В отношении других фигурантов рассмотрение продолжается. Суд принимал решение о снятии ареста фактически в рамках другого дела, сообщил источник агентства в силовых структурах, позиция обвинения в отношении имущества указанных фирм остается неизменной, готовится апелляционная жалоба. Экс-чиновник был приговорен к реальному сроку по делу, в ходе которого была доказана его причастность в хищении 60 миллионов рублей. Осенью 2023 года суд в Архангельской области, в одной из колоний которой он отбывал наказание, заменил Калашникову меру пресечения на два года ограничения свободы и отпустил его домой. Сам Калашников не возместил денежные средства в бюджет, напротив, его долг увеличился за счет пени примерно на 800 тысяч рублей.