В ЯНАО стартовала поддержанная Путиным инициатива

В ЯНАО 27 февраля стартовал проект «Медвежий патруль», который поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«С радостью делюсь новостью: сегодня, в День белого медведя, официально стартовал проект „Медвежий патруль“. <…> Идею этой программы я озвучила в январе в беседе с президентом Владимиром Путиным, и он ее поддержал», — написала Радионова в своем telegram-канале.
Также проект запущен еще в четырех арктических регионах: Архангельской области, Красноярском крае, Республике Саха и на Чукотке. В его рамках будет проводиться разъяснительная работа и обучение правилам поведения при встрече с белым медведем для местных жителей, вахтовиков и туристов. Также людям предоставят необходимые инструкции и контакты специалистов, для сотрудников предприятий будут разработаны обучающие семинары, а для туристов и посменных работников — вебинары.
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