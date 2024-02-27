В ЯНАО стартовала поддержанная Путиным инициатива

В ЯНАО стартовал проект «Медвежий патруль», который поддержал Путин

28 февраля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Ямальцам объяснят, как вести себя при встрече с белым медведем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО 27 февраля стартовал проект «Медвежий патруль», который поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «С радостью делюсь новостью: сегодня, в День белого медведя, официально стартовал проект „Медвежий патруль“. <…> Идею этой программы я озвучила в январе в беседе с президентом Владимиром Путиным, и он ее поддержал», — написала Радионова в своем telegram-канале. Также проект запущен еще в четырех арктических регионах: Архангельской области, Красноярском крае, Республике Саха и на Чукотке. В его рамках будет проводиться разъяснительная работа и обучение правилам поведения при встрече с белым медведем для местных жителей, вахтовиков и туристов. Также людям предоставят необходимые инструкции и контакты специалистов, для сотрудников предприятий будут разработаны обучающие семинары, а для туристов и посменных работников — вебинары.

В ЯНАО 27 февраля стартовал проект «Медвежий патруль», который поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «С радостью делюсь новостью: сегодня, в День белого медведя, официально стартовал проект „Медвежий патруль“. <…> Идею этой программы я озвучила в январе в беседе с президентом Владимиром Путиным, и он ее поддержал», — написала Радионова в своем telegram-канале. Также проект запущен еще в четырех арктических регионах: Архангельской области, Красноярском крае, Республике Саха и на Чукотке. В его рамках будет проводиться разъяснительная работа и обучение правилам поведения при встрече с белым медведем для местных жителей, вахтовиков и туристов. Также людям предоставят необходимые инструкции и контакты специалистов, для сотрудников предприятий будут разработаны обучающие семинары, а для туристов и посменных работников — вебинары.