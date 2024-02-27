27 февраля 2024

Иммунолог раскрыл, как не заразиться коронавирусом весной

Иммунолог Крючков посоветовал носить маску, чтобы уберечь людей от ковида
© Служба новостей «URA.RU»
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Ношение маски помогает снизить распространение ковида Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России весной ожидается очередной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Он объяснил, как избежать заражения COVID-19.

«Ковид особенно опасен для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей до трех лет. Любому человеку лучше минимизировать риск заражения, поэтому нужно как можно реже посещать общественные места и транспорт при наличии там большого количества людей, обрабатывать руки и носить маску», — передает радио Sputnik слова Крючкова.

Крючков рекомендует после возвращения из поездки или командировки в течение недели не контактировать с пожилыми родственниками и с теми, у кого есть хронические заболевания. Он добавил, что важно при наличии симптомов COVID-19 не посещать общественные места, не контактировать с коллегами и обращаться за медицинской помощью, чтобы получить эффективное лечение.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонной болезнью в 2024 году. Вирусолог подчеркнул, что делает выводы из наметившейся тенденции.

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В России весной ожидается очередной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Он объяснил, как избежать заражения COVID-19. «Ковид особенно опасен для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей до трех лет. Любому человеку лучше минимизировать риск заражения, поэтому нужно как можно реже посещать общественные места и транспорт при наличии там большого количества людей, обрабатывать руки и носить маску», — передает радио Sputnik слова Крючкова. Крючков рекомендует после возвращения из поездки или командировки в течение недели не контактировать с пожилыми родственниками и с теми, у кого есть хронические заболевания. Он добавил, что важно при наличии симптомов COVID-19 не посещать общественные места, не контактировать с коллегами и обращаться за медицинской помощью, чтобы получить эффективное лечение. Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонной болезнью в 2024 году. Вирусолог подчеркнул, что делает выводы из наметившейся тенденции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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