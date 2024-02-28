Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино. Видео

Минобороны России: солдаты ВСУ побросали оружие при побеге из Ласточкино
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При отступлении из Ласточкино ВСУ вели обстрел из минометов и РСЗО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ показало, как украинская армия, побросав оружие, сбежала из Ласточкино при его освобождении. Отмечается, что во время отступления ВСУ обстреливали населенный пункт из минометов и реактивной системы залпового огня «Град».

«Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — передает РИА Новости информацию ведомства. Кроме того, боец ВС РФ рассказал, что при отступлении украинская армия обстреливала Ласточкино из минометов и РСЗО «Град». Он добавил, что армия Украины также использует запрещенные фосфорные боеприпасы.

За последнее время российская армия освободила Авдеевку, часть Работино, Ласточкино и Северное. Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 327 квадратных километров территории новых российских регионов, передает MK.RU. В Military Watch Magazine отметили, что боеспособность ВСУ была сильно подорвана из-за потерь военной техники и солдат.

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Минобороны РФ показало, как украинская армия, побросав оружие, сбежала из Ласточкино при его освобождении. Отмечается, что во время отступления ВСУ обстреливали населенный пункт из минометов и реактивной системы залпового огня «Град». «Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — передает РИА Новости информацию ведомства. Кроме того, боец ВС РФ рассказал, что при отступлении украинская армия обстреливала Ласточкино из минометов и РСЗО «Град». Он добавил, что армия Украины также использует запрещенные фосфорные боеприпасы. За последнее время российская армия освободила Авдеевку, часть Работино, Ласточкино и Северное. Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 327 квадратных километров территории новых российских регионов, передает MK.RU. В Military Watch Magazine отметили, что боеспособность ВСУ была сильно подорвана из-за потерь военной техники и солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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