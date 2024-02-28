Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино. Видео

Минобороны России: солдаты ВСУ побросали оружие при побеге из Ласточкино

28 февраля 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

При отступлении из Ласточкино ВСУ вели обстрел из минометов и РСЗО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ показало, как украинская армия, побросав оружие, сбежала из Ласточкино при его освобождении. Отмечается, что во время отступления ВСУ обстреливали населенный пункт из минометов и реактивной системы залпового огня «Град». «Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — передает РИА Новости информацию ведомства. Кроме того, боец ВС РФ рассказал, что при отступлении украинская армия обстреливала Ласточкино из минометов и РСЗО «Град». Он добавил, что армия Украины также использует запрещенные фосфорные боеприпасы. За последнее время российская армия освободила Авдеевку, часть Работино, Ласточкино и Северное. Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 327 квадратных километров территории новых российских регионов, передает MK.RU . В Military Watch Magazine отметили, что боеспособность ВСУ была сильно подорвана из-за потерь военной техники и солдат.

Минобороны РФ показало, как украинская армия, побросав оружие, сбежала из Ласточкино при его освобождении. Отмечается, что во время отступления ВСУ обстреливали населенный пункт из минометов и реактивной системы залпового огня «Град». «Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — передает РИА Новости информацию ведомства. Кроме того, боец ВС РФ рассказал, что при отступлении украинская армия обстреливала Ласточкино из минометов и РСЗО «Град». Он добавил, что армия Украины также использует запрещенные фосфорные боеприпасы. За последнее время российская армия освободила Авдеевку, часть Работино, Ласточкино и Северное. Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 327 квадратных километров территории новых российских регионов, передает MK.RU. В Military Watch Magazine отметили, что боеспособность ВСУ была сильно подорвана из-за потерь военной техники и солдат.