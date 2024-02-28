Минобороны РФ показало, как украинская армия, побросав оружие, сбежала из Ласточкино при его освобождении. Отмечается, что во время отступления ВСУ обстреливали населенный пункт из минометов и реактивной системы залпового огня «Град».
«Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — передает РИА Новости информацию ведомства. Кроме того, боец ВС РФ рассказал, что при отступлении украинская армия обстреливала Ласточкино из минометов и РСЗО «Град». Он добавил, что армия Украины также использует запрещенные фосфорные боеприпасы.
За последнее время российская армия освободила Авдеевку, часть Работино, Ласточкино и Северное. Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 327 квадратных километров территории новых российских регионов, передает MK.RU. В Military Watch Magazine отметили, что боеспособность ВСУ была сильно подорвана из-за потерь военной техники и солдат.
Минобороны РФ показало, как украинская армия, побросав оружие, сбежала из Ласточкино при его освобождении. Отмечается, что во время отступления ВСУ обстреливали населенный пункт из минометов и реактивной системы залпового огня «Град». «Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — передает РИА Новости информацию ведомства. Кроме того, боец ВС РФ рассказал, что при отступлении украинская армия обстреливала Ласточкино из минометов и РСЗО «Град». Он добавил, что армия Украины также использует запрещенные фосфорные боеприпасы. За последнее время российская армия освободила Авдеевку, часть Работино, Ласточкино и Северное. Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 327 квадратных километров территории новых российских регионов, передает MK.RU. В Military Watch Magazine отметили, что боеспособность ВСУ была сильно подорвана из-за потерь военной техники и солдат.