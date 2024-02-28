Что было в документах, которые Путин передал Такеру Карлсону

Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого русскому царю
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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
В документах, которые передал Путин (справа) Карлсону (слева), предлагалось принять Запорожское войско в подданство царя Московского Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Пять исторических документов, которые президент РФ Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, связаны с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Среди них были его Мартовские статьи и послания царю Алексею Михайловичу о защите российского государства от Речи Посполитой.

«Единство с Москвой поможет тому, что ляхи из Речи Посполитой больше не будут иметь власти над христианами и не будут проливать крови нашей», — цитирует ТАСС письмо Хмельницкого царю Алексею Михайловичу. Согласно письмам гетмана, в XVII веке Малороссия несколько раз просилась встать под главенство Москвы.

Кроме того, в письмах 1648 и 1649 годов он также предлагал принять Запорожское войско в подданство царя Московского. В документе 1654 года Хмельницкий поблагодарил государя Руси за подобное решение. Он также сообщил об утверждении его Переяславской радой.

Все пять документов написаны на малороссийском наречии XVII века. В них идет речь о положении малороссийского гетманства в составе российского государства, о совместных действиях и защите от Речи Посполитой и об условиях примирения поляков и Запорожского войска.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал интервью Карлсону, чтобы показать истинное мировоззрение главы государства. Он добавил, что официальные представители США называют эту беседу ненужной и не рекомендуют ее читать. По словам Пескова, им не хочется, чтобы для американцев стала известна позиция президента РФ.

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Пять исторических документов, которые президент РФ Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, связаны с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Среди них были его Мартовские статьи и послания царю Алексею Михайловичу о защите российского государства от Речи Посполитой. «Единство с Москвой поможет тому, что ляхи из Речи Посполитой больше не будут иметь власти над христианами и не будут проливать крови нашей», — цитирует ТАСС письмо Хмельницкого царю Алексею Михайловичу. Согласно письмам гетмана, в XVII веке Малороссия несколько раз просилась встать под главенство Москвы. Кроме того, в письмах 1648 и 1649 годов он также предлагал принять Запорожское войско в подданство царя Московского. В документе 1654 года Хмельницкий поблагодарил государя Руси за подобное решение. Он также сообщил об утверждении его Переяславской радой. Все пять документов написаны на малороссийском наречии XVII века. В них идет речь о положении малороссийского гетманства в составе российского государства, о совместных действиях и защите от Речи Посполитой и об условиях примирения поляков и Запорожского войска. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал интервью Карлсону, чтобы показать истинное мировоззрение главы государства. Он добавил, что официальные представители США называют эту беседу ненужной и не рекомендуют ее читать. По словам Пескова, им не хочется, чтобы для американцев стала известна позиция президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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