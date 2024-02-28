Что было в документах, которые Путин передал Такеру Карлсону

Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого русскому царю

28 февраля 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

В документах, которые передал Путин (справа) Карлсону (слева), предлагалось принять Запорожское войско в подданство царя Московского Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Пять исторических документов, которые президент РФ Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, связаны с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Среди них были его Мартовские статьи и послания царю Алексею Михайловичу о защите российского государства от Речи Посполитой. «Единство с Москвой поможет тому, что ляхи из Речи Посполитой больше не будут иметь власти над христианами и не будут проливать крови нашей», — цитирует ТАСС письмо Хмельницкого царю Алексею Михайловичу. Согласно письмам гетмана, в XVII веке Малороссия несколько раз просилась встать под главенство Москвы. Кроме того, в письмах 1648 и 1649 годов он также предлагал принять Запорожское войско в подданство царя Московского. В документе 1654 года Хмельницкий поблагодарил государя Руси за подобное решение. Он также сообщил об утверждении его Переяславской радой. Все пять документов написаны на малороссийском наречии XVII века. В них идет речь о положении малороссийского гетманства в составе российского государства, о совместных действиях и защите от Речи Посполитой и об условиях примирения поляков и Запорожского войска. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал интервью Карлсону, чтобы показать истинное мировоззрение главы государства. Он добавил, что официальные представители США называют эту беседу ненужной и не рекомендуют ее читать. По словам Пескова, им не хочется, чтобы для американцев стала известна позиция президента РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пять исторических документов, которые президент РФ Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, связаны с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Среди них были его Мартовские статьи и послания царю Алексею Михайловичу о защите российского государства от Речи Посполитой. «Единство с Москвой поможет тому, что ляхи из Речи Посполитой больше не будут иметь власти над христианами и не будут проливать крови нашей», — цитирует ТАСС письмо Хмельницкого царю Алексею Михайловичу. Согласно письмам гетмана, в XVII веке Малороссия несколько раз просилась встать под главенство Москвы. Кроме того, в письмах 1648 и 1649 годов он также предлагал принять Запорожское войско в подданство царя Московского. В документе 1654 года Хмельницкий поблагодарил государя Руси за подобное решение. Он также сообщил об утверждении его Переяславской радой. Все пять документов написаны на малороссийском наречии XVII века. В них идет речь о положении малороссийского гетманства в составе российского государства, о совместных действиях и защите от Речи Посполитой и об условиях примирения поляков и Запорожского войска. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал интервью Карлсону, чтобы показать истинное мировоззрение главы государства. Он добавил, что официальные представители США называют эту беседу ненужной и не рекомендуют ее читать. По словам Пескова, им не хочется, чтобы для американцев стала известна позиция президента РФ.