В ЯНАО мужчина избивал детей своей сожительницы

В Ноябрьске осудят мужчину, истязавшего детей сожительницы
Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал трех детей своей сожительницы, угрожая убить их. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.
«В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в истязании малолетних детей. По данным следствия, 29-летний мужчина, проживая с женщиной, систематически истязал трех ее малолетних детей. Избивал их, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие душевное равновесие малолетних, угрожал им убийством», — говорится в сообщении.
Стало известно, что мужчина неоднократно совершал преступления. Судебные психиатры не обнаружили какие-либо психические расстройства у обвиняемого.
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