27 февраля 2024

В ЯНАО мужчина избивал детей своей сожительницы

Житель Ноябрьска воспитывал детей любовницы рукоприкладством
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
В Ноябрьске осудят мужчину, истязавшего детей сожительницы Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал трех детей своей сожительницы, угрожая убить их. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в истязании малолетних детей. По данным следствия, 29-летний мужчина, проживая с женщиной, систематически истязал трех ее малолетних детей. Избивал их, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие душевное равновесие малолетних, угрожал им убийством», — говорится в сообщении.

Стало известно, что мужчина неоднократно совершал преступления. Судебные психиатры не обнаружили какие-либо психические расстройства у обвиняемого.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ноябрьска (ЯНАО) избивал трех детей своей сожительницы, угрожая убить их. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «В Ноябрьске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в истязании малолетних детей. По данным следствия, 29-летний мужчина, проживая с женщиной, систематически истязал трех ее малолетних детей. Избивал их, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие душевное равновесие малолетних, угрожал им убийством», — говорится в сообщении. Стало известно, что мужчина неоднократно совершал преступления. Судебные психиатры не обнаружили какие-либо психические расстройства у обвиняемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...