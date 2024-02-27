Курганские заводы представят свои инновации в Узбекистане. Фото

28 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Курганские предприятия участвуют в строительной выставке в Узбекистане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три предприятия из Курганской области представят свою инновационную продукцию и технологии на международной строительной выставке в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Три ведущих предприятия Курганской области — „Темпер Рус“, „Бентонит Кургана“ и „Гудэл“ — принимают участие в 25-й международной выставке „Строительство — UzBuild 2024“, которая проходит в Узбекистане. Они специализируются на производстве инновационных строительных материалов и технологий, которые пользуются спросом как на российском, так и на мировом рынке», — говорится в сообщении. В рамках выставки предприятия представят свои достижения и потенциал, чтобы привлечь новых партнеров и инвесторов. Также компании смогут обменяться опытом с коллегами из других регионов страны и других государств. Поездка организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области. Ранее URA.RU писало, что представители МЧС Монголии приедут в Курган ради пожарной техники. В планах делегации — посетить Варгашинский завод ПСПО. В прошлом году курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. Пять предприятий представили продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки. Курганские заводы участвуют в международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Узбекистане Фото Центра поддержки экспорта

Три предприятия из Курганской области представят свою инновационную продукцию и технологии на международной строительной выставке в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Три ведущих предприятия Курганской области — „Темпер Рус“, „Бентонит Кургана“ и „Гудэл“ — принимают участие в 25-й международной выставке „Строительство — UzBuild 2024“, которая проходит в Узбекистане. Они специализируются на производстве инновационных строительных материалов и технологий, которые пользуются спросом как на российском, так и на мировом рынке», — говорится в сообщении. В рамках выставки предприятия представят свои достижения и потенциал, чтобы привлечь новых партнеров и инвесторов. Также компании смогут обменяться опытом с коллегами из других регионов страны и других государств. Поездка организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области. Ранее URA.RU писало, что представители МЧС Монголии приедут в Курган ради пожарной техники. В планах делегации — посетить Варгашинский завод ПСПО. В прошлом году курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. Пять предприятий представили продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки.