27 февраля 2024

Курганские заводы представят свои инновации в Узбекистане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , темпер, индустриальный парк
Курганские предприятия участвуют в строительной выставке в Узбекистане (архивное фото) Фото:

Три предприятия из Курганской области представят свою инновационную продукцию и технологии на международной строительной выставке в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Три ведущих предприятия Курганской области — „Темпер Рус“, „Бентонит Кургана“ и „Гудэл“ — принимают участие в 25-й международной выставке „Строительство — UzBuild 2024“, которая проходит в Узбекистане. Они специализируются на производстве инновационных строительных материалов и технологий, которые пользуются спросом как на российском, так и на мировом рынке», — говорится в сообщении.

В рамках выставки предприятия представят свои достижения и потенциал, чтобы привлечь новых партнеров и инвесторов. Также компании смогут обменяться опытом с коллегами из других регионов страны и других государств. Поездка организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что представители МЧС Монголии приедут в Курган ради пожарной техники. В планах делегации — посетить Варгашинский завод ПСПО. В прошлом году курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. Пять предприятий представили продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки.

Курганские заводы участвуют в международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Узбекистане
Курганские заводы участвуют в международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Узбекистане

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Три предприятия из Курганской области представят свою инновационную продукцию и технологии на международной строительной выставке в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Три ведущих предприятия Курганской области — „Темпер Рус“, „Бентонит Кургана“ и „Гудэл“ — принимают участие в 25-й международной выставке „Строительство — UzBuild 2024“, которая проходит в Узбекистане. Они специализируются на производстве инновационных строительных материалов и технологий, которые пользуются спросом как на российском, так и на мировом рынке», — говорится в сообщении. В рамках выставки предприятия представят свои достижения и потенциал, чтобы привлечь новых партнеров и инвесторов. Также компании смогут обменяться опытом с коллегами из других регионов страны и других государств. Поездка организована Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Курганской области. Ранее URA.RU писало, что представители МЧС Монголии приедут в Курган ради пожарной техники. В планах делегации — посетить Варгашинский завод ПСПО. В прошлом году курганские топ-менеджеры посещали Монголию с бизнес-миссией. Пять предприятий представили продукцию в области машиностроения, арматуростроения и лесопереработки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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