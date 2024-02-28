Свердловчанин разгромил теплую остановку в ЯНАО

Вандал из Свердловской области ответит за разбитую остановку в Салехарде

28 февраля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Житель Свердловской области испортил теплую остановку в Салехарде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) житель Свердловской области разбил стекло в остановочном павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Салехарда утвердила обвинительный акт по делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте). Мужчина в декабре 2023 года, находясь внутри остановочного комплекса „Поликлиника“, расположенного по улице Мира, ударом ноги разбил стеклопакет, тем самым нарушив целостность отапливаемого комплекса», — говорится в сообщении. Мужчине предстоит выплатить 58 тысяч рублей городской администрации Салехарда. Ранее URA.RU сообщило об испорченной камере в остановочном комплексе Салехарда (ЯНАО). Подростки разобрали технику по частям.

В Салехарде (ЯНАО) житель Свердловской области разбил стекло в остановочном павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Салехарда утвердила обвинительный акт по делу в отношении жителя Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте). Мужчина в декабре 2023 года, находясь внутри остановочного комплекса „Поликлиника“, расположенного по улице Мира, ударом ноги разбил стеклопакет, тем самым нарушив целостность отапливаемого комплекса», — говорится в сообщении. Мужчине предстоит выплатить 58 тысяч рублей городской администрации Салехарда. Ранее URA.RU сообщило об испорченной камере в остановочном комплексе Салехарда (ЯНАО). Подростки разобрали технику по частям.