Сотрудника ФСБ допросили по делу свердловского десантника, обвиненного во взятке

28 февраля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Судебный процесс по делу Тетерина был приостановлен, но в начале 2024 года — возобновлен Фото: Размик Закарян © URA.RU В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по уголовному делу председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, обвиненного во взятке, допросили сотрудницу ФСБ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Силовик проводила лингвистическую экспертизу. Она разбирала текстовые распечатки разговоров Тетерина с другими лицами, чтобы установить манеру речи, ее стиль и определить, какие отношения были у фигурантов дела между собой и с подсудимым. Задача эксперта заключалась в том, чтобы понять, говорил ли Тетерин с кем-либо о передаче денег и установить, был ли факт взятки. По ее мнению, процесс передачи денежных средств был. Тетерин это отрицает. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. По версии следствия, он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Сначала десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В 2022 году он отправился в зону спецоперации на Украине. Судебный процесс был приостановлен, но в начале 2024 года — возобновлен.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по уголовному делу председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, обвиненного во взятке, допросили сотрудницу ФСБ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Силовик проводила лингвистическую экспертизу. Она разбирала текстовые распечатки разговоров Тетерина с другими лицами, чтобы установить манеру речи, ее стиль и определить, какие отношения были у фигурантов дела между собой и с подсудимым. Задача эксперта заключалась в том, чтобы понять, говорил ли Тетерин с кем-либо о передаче денег и установить, был ли факт взятки. По ее мнению, процесс передачи денежных средств был. Тетерин это отрицает. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. По версии следствия, он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Сначала десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В 2022 году он отправился в зону спецоперации на Украине. Судебный процесс был приостановлен, но в начале 2024 года — возобновлен.