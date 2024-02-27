27 февраля 2024

В гей-клубе* Екатеринбурга посетителям запретили снимать видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, бдсм вечеринка, blue velvet
Запрет на съемку будет защищать сами посетителей, уверена команда заведения Фото:

В екатеринбургском гей-клубе* Fame посетителям запретили вести съемки. Теперь телефоны гостей будут заклеиваться специальными стикерами на входе. Об этом сообщили представители заведения в своем telegram-канале.

«В связи с обеспечением вашей конфиденциальности и созданием безопасной атмосферы для всех посетителей, мы вводим ограничения на фото и видео съемку в нашем заведении. С этого момента мы просим вас воздерживаться от съемки внутри клуба. Это решение было принято с целью защиты вашей частной жизни и предотвращения возможных негативных последствий», — говорится в сообщении.

Ранее полицейские остановили БДСМ-вечеринку в клубе «Фабрика». В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Позже на федеральном канале вышел сюжет, где показали, что в Доме офицеров проводили «голую вечеринку», после которой уволили предположительного виновника мероприятий — методиста Георгия Подкорытова.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией

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В екатеринбургском гей-клубе* Fame посетителям запретили вести съемки. Теперь телефоны гостей будут заклеиваться специальными стикерами на входе. Об этом сообщили представители заведения в своем telegram-канале. «В связи с обеспечением вашей конфиденциальности и созданием безопасной атмосферы для всех посетителей, мы вводим ограничения на фото и видео съемку в нашем заведении. С этого момента мы просим вас воздерживаться от съемки внутри клуба. Это решение было принято с целью защиты вашей частной жизни и предотвращения возможных негативных последствий», — говорится в сообщении. Ранее полицейские остановили БДСМ-вечеринку в клубе «Фабрика». В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Позже на федеральном канале вышел сюжет, где показали, что в Доме офицеров проводили «голую вечеринку», после которой уволили предположительного виновника мероприятий — методиста Георгия Подкорытова. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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