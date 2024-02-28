Спецпредставитель Китая совершит турне для завершения конфликта на Украине

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, Украину и страны Европы для политического решения украинского кризиса. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию», — сказала Мао Нин. Он планирует содействовать политическому решению украинского кризиса.
В мае 2023 года Ли Хуэй уже совершал турне. Тогда он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию и обсудил китайский мирный план.
Ранее глава Китая Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что это «просто набор пожеланий».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.