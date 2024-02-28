Спецпредставитель Китая совершит турне для завершения конфликта на Украине

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Виды Екатеринбурга, самолет, авиакомпания аэрофлот
Китайский представитель прилетит в Россию Фото:

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, Украину и страны Европы для политического решения украинского кризиса. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию», — сказала Мао Нин. Он планирует содействовать политическому решению украинского кризиса.

В мае 2023 года Ли Хуэй уже совершал турне. Тогда он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию и обсудил китайский мирный план.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что это «просто набор пожеланий».

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию, Украину и страны Европы для политического решения украинского кризиса. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию», — сказала Мао Нин. Он планирует содействовать политическому решению украинского кризиса. В мае 2023 года Ли Хуэй уже совершал турне. Тогда он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию и обсудил китайский мирный план. Ранее глава Китая Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что это «просто набор пожеланий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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