Путин приехал на прощание с главой Верховного суда Лебедевым. Видео

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин приехал на прощание с Вячеславом Лебедевым в Дом союзов Фото:

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщают СМИ.

«Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым», — сообщает корреспондент РИА Новости. До этого был перекрыт центр Москвы.

Лебедев умер 24 февраля. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях главы ВС РФ.

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Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщают СМИ. «Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым», — сообщает корреспондент РИА Новости. До этого был перекрыт центр Москвы. Лебедев умер 24 февраля. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях главы ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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