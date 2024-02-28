Политика Путин приехал на прощание с главой Верховного суда Лебедевым. Видео 28 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Владимир Путин приехал на прощание с Вячеславом Лебедевым в Дом союзов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщают СМИ. «Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым», — сообщает корреспондент РИА Новости. До этого был перекрыт центр Москвы. Лебедев умер 24 февраля. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях главы ВС РФ. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщают СМИ. «Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым», — сообщает корреспондент РИА Новости. До этого был перекрыт центр Москвы. Лебедев умер 24 февраля. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях главы ВС РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям