Владимир Путин приехал на прощание с Вячеславом Лебедевым в Дом союзов
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщают СМИ.
«Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым», — сообщает корреспондент РИА Новости. До этого был перекрыт центр Москвы.
Лебедев умер 24 февраля. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях главы ВС РФ.
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