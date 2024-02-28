Курганские власти недовольны, что в Щучье платили недобросовестным подрядчикам

Геннадий Подкорытов ушел в отставку 27 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Замена глав курганских округов

Власти Курганской области были недовольны тем, что в Щучанском муниципальном округе, когда им управлял Геннадий Подкорытов, администрация оплачивала некачественные работы подрядчиков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона.

«Все больше вопросов возникало к Подкорытову в части управления муниципальным имуществом и исполнением муниципальных контрактов. Загадочным образом в роли потерпевшего все чаще выступал муниципальный бюджет, а в роли счастливых приобретателей десятков миллионов рублей — подрядчики, выполнявшие работы не с должным качеством», — рассказали источники.

По их данным, отставка Подкорытова, в том числе была, связана с тем, что он не смог выстроить диалог с населением и местными элитами. Это приводило к скандалам разного масштаба. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации Щучанского округа. На звонок никто не ответил. Личного номера телефона Подкорытова в распоряжении редакции нет.

Подкорытов ушел в отставку 27 февраля, за три года до истечения срока своих полномочий. Он возглавлял муниципалитет с июля 2022 года. У жителей и властей возникали к нему вопросы, связанные с водоснабжением, канализацией, благоустройством и уборкой территории округа. Также появилась информация об увольнении и. о. замглавы администрации Ирины Евстигнеевой.