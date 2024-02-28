Владелец ЧЭМК миллиардер Антипов стал свидетелем по уголовному делу

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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, чэмк, челябинский электрометаллургический комбинат
Ситуация вокруг ЧЭМК и его владельца продолжает развиваться Фото:

Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом сообщило 28 февраля РИА Новости.

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Чем известен владелец ЧЭМК Юрий Антипов, чьи активы забирает государство

«Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Антипов проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Его не задерживали», — цитирует свой источник РИА Новости

Информацию о задержании миллиардера распространили 26 февраля со ссылкой на правоохранительные органы ведущие российские СМИ. По информации URA.RU, миллиардеру пришлось давать показания по делу о мошенничестве еще 23 февраля, после чего он был отпущен. В пресс- службе компании воздерживаются от комментариев.

Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ, заседания суда — очередное назначено 28 февраля — проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются.

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Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом сообщило 28 февраля РИА Новости. «Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Антипов проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Его не задерживали», — цитирует свой источник РИА Новости Информацию о задержании миллиардера распространили 26 февраля со ссылкой на правоохранительные органы ведущие российские СМИ. По информации URA.RU, миллиардеру пришлось давать показания по делу о мошенничестве еще 23 февраля, после чего он был отпущен. В пресс- службе компании воздерживаются от комментариев. Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ, заседания суда — очередное назначено 28 февраля — проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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