Владелец ЧЭМК миллиардер Антипов стал свидетелем по уголовному делу

Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов проходит свидетелем по уголовному делу. Об этом сообщило 28 февраля РИА Новости.
«Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Антипов проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Его не задерживали», — цитирует свой источник РИА Новости
Информацию о задержании миллиардера распространили 26 февраля со ссылкой на правоохранительные органы ведущие российские СМИ. По информации URA.RU, миллиардеру пришлось давать показания по делу о мошенничестве еще 23 февраля, после чего он был отпущен. В пресс- службе компании воздерживаются от комментариев.
Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ, заседания суда — очередное назначено 28 февраля — проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются.
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